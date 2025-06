L’adoption rapide de l’IA bouleverse les priorités : architecture IT agile, maîtrise de la donnée et expertise humaine deviennent les piliers d’une transition réussie. Voici comment conjuguer ambition technologique, stratégie data et montée en compétences IA des équipes IT pour transformer la pression en opportunités concrètes.

Cela fait deux ans que l’intelligence artificielle est à son « pic des attentes exagérées » dans le « cycle de la hype » du groupe Gartner. Et pour cause, l’émergence de ChatGPT fin 2022 a renforcé certains principes de base liés à l’IA, tout en accroissant les inquiétudes à son égard, que ce soit au sein des petites entreprises que des grandes multinationales.

Par conséquent, ce sont aujourd’hui 82 % des décideurs qui estiment qu’une pression importante s’exerce sur eux quant à une adoption rapide de l’intelligence artificielle. Seulement, à peine un quart d’entre eux disposent d’une base de données pleinement développée. Car s’il n’est pas si difficile d’investir dans un outil d’IA, il est bien moins aisé de le déployer avec succès. C’est pourquoi il serait intéressant de s’attarder sur les principales ressources qu’ont les équipes informatiques à disposition pour préparer aux mieux leur entreprise à l’IA.

Passer en revue les besoins de l’entreprise

Tout commence par l’élaboration d’une feuille de route par étapes, en vue d’établir une architecture d’entreprise orientée vers les résultats. Pour y parvenir, il faut bien entendu du temps, mais aussi que l’IT travaille étroitement avec les autres équipes techniques de l’entreprise. L’objectif ? Dresser un bilan de toutes les technologies actuellement déployées au sein de l’entreprise, et ainsi déterminer leur valeur commerciale et la manière dont il faut les intégrer dans les stratégies globales de la société. Les équipes informatiques seront alors en mesure de savoir si de nouveaux outils conviennent à l’entreprise et de mettre un veto si la direction projette d’investir dans des outils inadaptés.

Dans ce processus, il leur faut déterminer des objectifs dans la sélection des nouvelles solutions d’IA. Cela passe par la définition des critères et des outils dans lesquels elles seront intégrées, ainsi que par une batterie de tests précis. Tout ceci permettra in fine de connaître précisément les bénéfices que ces solutions apporteront à l’entreprise.

Savoir où et comment gérer sa donnée

Si 9 grandes entreprises sur 10 sont équipées d’une technologie cloud, seules quelques-unes ont réellement migré leurs données vers le cloud ou un environnement hybride. Seulement, pour que l’IA ait un véritable impact, elle doit pouvoir aller chercher l’intégralité de ces données. C’est pourquoi l’IT doit porter une attention toute particulière sur l’élaboration d’une architecture de données transparente et taillée selon les exigences d’une technologie d’intelligence artificielle.

L’entreprise sera ainsi à même de prendre des décisions fondées sur la data et de répondre en temps réel au changement. Qu’il s’agisse d’innovation produit, d’expérience client, de productivité des équipes ou même d’une initiative ESG, un processus organisationnel doit être mis en place pour la collecte, le stockage, le partage et le traitement des données. Sans quoi, l’intelligence artificielle ne pourra pas réaliser pleinement son potentiel. Au-delà de l’adoption de l’IA, une architecture de données bien établie est essentielle pour assurer la gouvernance. En outre, l’équilibrage d’un cloud hybride contribue à renforcer la protection.

Placer l’humain au cœur de la transformation

Mais ce n’est pas tout. Pour un déploiement réussi de l’intelligence artificielle, les compétences humaines restent un prérequis indispensable. Il est par conséquent très recommandé d’établir un comité spécialisé disposant des ressources nécessaires et de la formation adéquate. Cela leur permettrait d’étudier en détail toutes les solutions d’IA qui pourraient leur apporter des bénéfices. Bien évidemment, avant de dépenser de l’argent dans ces dernières, le comité devrait consacrer du temps à tester ces outils.

Après avoir fait un choix sur la technologie à déployer, l’entreprise doit sélectionner des référents qui se renseigneront sur tous ses aspects et qui joueront le rôle d’intermédiaire entre l’entreprise et le fournisseur. Ils auront également pour mission d’assurer la formation des utilisateurs et de faciliter la résolution d’éventuels problèmes. Par ailleurs, avant même d’annoncer ou de mettre en œuvre une telle technologie, un programme solide doit lui être dédié, tout en tenant compte de la formation nécessaire à chaque utilisateur. Et pour cause, une entreprise doit bien évidemment être préparée à l’adoption de l’IA, mais les utilisateurs doivent l’être tout autant, voire plus.

Si les possibilités sont vastes, il ne faut pas se contenter de déployer l’intelligence artificielle sans une combinaison astucieuse de vision, de stratégie, de moyens technologiques et de compétences humaines. Pour profiter de toute la puissance qui réside dans cette technologie, mettre en place une feuille de route précise, réaliste et applicable à toute de l’entreprise est nécessaire. Ainsi, il convient de prendre son temps pour orchestrer au mieux la transformation de son entreprise vers l’IA. Somme toute, dépasser l’effet de mode pour bénéficier de résultats tangibles.

____________________________

Par Sébastien Delauré – Solution Architect d’IFS

