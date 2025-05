IFS lance la version 25R1 d’IFS Cloud, un millésime qui propulse l’IA industrielle au cœur du pilotage opérationnel. Plus de 200 nouveautés s’invitent dans cette mise à jour 2025 pour aider les entreprises industrielles à automatiser leurs processus, sécuriser leurs données et « verdir » leurs bilans, sans sacrifier la performance.

Fondé en Suède il y a près de quarante ans, IFS s’est imposé dans le paysage IT comme l’un des spécialistes des solutions ERP, EAM et FSM dédiées aux secteurs à forte intensité d’actifs : énergie, manufacturing, transport, aéronautique ou télécoms. Sa suite IFS Cloud, entièrement réécrite en 2021, réunit sur une même plateforme ERP, gestion d’actifs et service terrain, le tout exploité désormais par un moteur d’IA industrielle baptisé IFS.ai.

Dans un contexte de chaînes d’approvisionnement sous tension, de réglementation climatique exigeante et de risques cyber croissants, les directions IT et métiers cherchent des gains rapides de résilience et d’efficience. Les nouveautés de la mise à jour 25R1 d’IFS Cloud vise à solutionner cette équation en injectant de l’intelligence agentique (des IA capables d’agir, pas seulement de prédire ou discuter) à chaque étape du cycle de vie des actifs : planification, maintenance, production, service client et reporting carbone.

Les nouveautés d’IFS Cloud 25R1

Parmi les très nombreuses améliorations de cette édition 2025 de la solution disponible en mode SaaS, on retiendra notamment l’insertion de l’IA dans :

* La planification et stocks : un module de prévision de la demande calcule en continu seuils de réapprovisionnement et tailles de lot pour réduire l’immobilisation de pièces détachées.

* Les jumeaux visuels 2D/3D : la plateforme superpose ordres de travail et alertes sur les maquettes numériques des équipements, afin que maintenance et ingénierie voient instantanément les points critiques.

* La lecture automatique de rapports : les documents PDF des sous-traitants sont décortiqués pour générer tickets et recommandations de maintenance, sans ressaisie manuelle.

* Les Copilotes métier : des assistants génèrent devis, commandes et choix de transport, limitant les erreurs commerciales et accélérant la prise de décision.

* La prédiction des temps d’ordre : l’IA évalue le risque de retard production et propose des ajustements avant que le planning ne déraille.

* La gestion des émissions carbone : support complet des scopes 1 et 2 grâce au partenariat avec Climatiq et sa base de 160 000 facteurs d’émission vérifiés.

« Notre objectif n’est pas de livrer une IA de laboratoire, mais d’aborder les problèmes réels des industries complexes », résume Christian Pedersen, Chief Product Officer d’IFS. « Avec 25R1, nous continuons à prouver qu’une approche ciblée vaut mieux qu’un ERP monolithique. »

Disponible dès aujourd’hui, 25R1 s’accompagne d’une intéressante offre découverte : jusqu’au 30 juin, un abonnement de douze mois permet de tester tous les cas d’usage IFS.ai sans surcoût variable. De quoi permettre aux entreprises intéressées de mesurer concrètement l’impact de l’IA avant un déploiement à grande échelle.

À lire également :