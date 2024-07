Du neuf et surtout de l’IA dans le secteur de la maintenance aéronautique : IFS annonce l’acquisition d’EmpowerMX pour un montant qui n’a pas été divulgué. De quoi créé un nouveau géant du MRO dans l’aviation…

Dans un contexte où la transformation numérique s’impose comme une nécessité pour l’industrie aéronautique, le secteur de la maintenance, réparation et révision (MRO) se trouve à un tournant décisif. Comme le rappelle Aly Pinder, vice-président de recherche chez IDC, « pour le secteur MRO de l’aviation et les compagnies aériennes, les initiatives de transformation numérique sont essentielles pour relever les défis opérationnels, notamment les longs délais d’exécution, les avions hors service et le respect de la conformité ».

Le MRO, acronyme de Maintenance, Repair and Operations, englobe toutes les activités liées à l’entretien, la réparation et la révision des avions, garantissant ainsi leur sécurité, leur fiabilité et leur conformité aux normes strictes de l’aviation.

C’est dans ce contexte qu’intervient EmpowerMX, une entreprise spécialisée dans les logiciels de maintenance aéronautique dopés à l’IA. Fondée par Dinakara Nagalla, EmpowerMX s’est imposée comme un acteur incontournable du secteur, fournissant des solutions MRO en mode SaaS pour les cellules aériennes. Sa clientèle impressionnante, qui comprend des géants tels qu’Embraer, MRO Holdings, Delta et American Airlines, témoigne de la qualité et de l’efficacité de ses produits destinés à réduire les coûts d’amélioration de la sécurité aérienne.

De l’autre côté de l’équation se trouve IFS, un spécialiste mondial des solutions cloud d’entreprise et d’IA industrielle connu pour son ERP mais aussi ses outils de gestion des actifs (EAM) et de gestion des services de terrain (FSM). L’éditeur a déjà une présence significative dans le secteur aéronautique et de la défense. Ses plateformes contribuent à la sécurité de plus de 310 millions de passagers volant sur des avions entretenus grâce à sa technologie IFS.ai.

Dans un tel contexte, l’acquisition d’EmpowerMX par IFS marque un tournant majeur dans l’industrie du MRO aéronautique. Cette union stratégique vise à offrir aux entreprises du secteur Aéronautique, Défense & Spatial le système de gestion de la maintenance le plus complet et le plus performant du marché. La combinaison de l’expertise d’EmpowerMX en matière de MRO et de la puissance de l’IA industrielle d’IFS promet d’apporter une valeur ajoutée significative aux clients, en améliorant l’efficacité opérationnelle, en réduisant les coûts de maintenance et en minimisant les temps d’immobilisation des aéronefs.

« L’association d’EmpowerMX et d’IFS est l’occasion idéale de renforcer de manière proactive notre position de leader dans le domaine des logiciels MRO pour l’aviation » se réjouit Scott Helmer, président de la business unit Aerospace & Defense d’IFS.

Dans un secteur confronté à de nombreux défis, tels que la rupture de la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et les exigences croissantes en matière de conformité et de rapports ESG, cette fusion promet d’apporter aux acteurs de l’industrie aéronautique les outils nécessaires pour naviguer dans un environnement en constante évolution, tout en améliorant la sécurité des vols, leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité grâce à l’IA.

