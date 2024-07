Découvrez le rapport 2024 sur la cybersécurité des actifs techonologiques (OT) et explorez les tendances critiques, les meilleures pratiques et les défis actuels. Ce livre blanc révèle l’augmentation des intrusions, leur impact croissant sur les organisations et l’élévation de la cybersécurité OT au sein des équipes dirigeantes.

Téléchargez-le pour des insights essentiels et des recommandations pratiques pour renforcer votre posture de sécurité OT .