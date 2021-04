Yooz, spécialiste de la dématérialisation de factures chez les comptables, et MyCompanyFiles, éditeur qui fait dans le de partage de fichiers sécurisés, s’associent pour offrir des échanges experts-comptables/clients entièrement automatisés, sécurisés et simplifiés.

L’offre des deux éditeurs devrait non seulement garantir une qualité de traitement des données comptables incomparable mais également une traçabilité sur chaque étape des processus. En effet, le partage sécurisé, et en temps réel, de tous les documents s’ajoute à des gains de temps significatifs permettant d’apporter plus de valeur et de conseil à leurs clients.

Rappelons que la solution Yooz assure le traitement automatique des factures grâce à son IA intégrée qui automatise plus de 80% de la saisie comptable.

MyCompanyFiles simplifie la vie des experts-comptables et de leurs clients en mettant à disposition un espace de travail collaboratif et intuitif totalement intégré à Yooz. Tous les flux de documents entrants et sortants sont automatisés et sécurisés. MyCompanyFiles devient ainsi la porte d’entrée digitale du cabinet comptable avec à la clé, des échanges fluidifiés et une communication optimisée.

Pascale Combabessou, comptable chez EHPC qui combine déjà depuis deux ans les solutions, explique que « les échanges avec nos clients passent aujourd’hui par un canal de distribution unique, ce qui nous permet de gagner en réactivité et en efficacité ».