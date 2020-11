Capterra veut aider les éditeurs français en attirant l’attention des entreprises sur 10 solutions logicielles issues de startups de la French Tech.

Capterra, la plateforme en ligne de comparaison de logiciels professionnels, filiale du Gartner, a décidé de mettre en lumière 10 éditeurs de logiciels basés en France et qui sont à suivre en 2021.

Ce classement se focalise sur des solutions de marketing numérique et de pilotage des réseaux sociaux qui permettent aux PME et grandes entreprises de digitaliser leur marketing et de rationaliser, optimiser et protéger leur activité.

Pour figurer dans ce classement, les éditeurs devaient être des startups françaises de moins de 10 d’existence, avoir créé leur solution en France, avoir bénéficié d’au moins 30 avis publiés par des clients sur la plateforme Capterra et afficher une note comprise entre 4 et 5.

Les 10 startups ainsi retenues et mises sur le devant de la scène sont :

Agorapulse, un outil de relation client et de gestion centralisée des réseaux sociaux.

Clustdoc, un logiciel de constitution de dossiers qui permet aux professionnels d’automatiser leurs démarches clients et administratives.

GetEmail.io, un outil B2B qui utilise Big Data et IA pour trouver les adresses e-mail professionnelles de vos contacts et prospects.

Hunter, un outil de recherche et vérification d’e-mails professionnels.

Lemlist, un outil de cold emailing pour mener des campagnes de sensibilisation avec des fonctionnalités de personnalisation et d’automatisation.

Livestorm, un outil de visioconférence, de webinar et d’événements en ligne via navigateur Web.

Mailjet, une solution emailing pour créer, envoyer et suivre les emails marketing et les SMS transactionnels.

Mention, un outil de veille et de suivi des mentions et commentaires publiés à travers le web.

Ringover, un système téléphonique collaboratif dans le cloud mixant téléphonie, SMS, visioconférence et messagerie collaborative.

Sendinblue, plateforme de marketing automation et d’aide à la vente permettant notamment de créer et de programmer des campagnes marketing par e-mail et SMS.