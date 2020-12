3DS Outscale, filiale de Dassault Systèmes et hébergeur cloud spécialiste du IaaS, a participé au lancement, par Thierry Breton, de l’European Alliance on Industrial Data and Cloud (EAIDC).

Cette première réunion estampillée « Façonner la prochaine génération d’offre Cloud pour l’Europe » est une première étape dans la création de l’EAIDC. Au sein de cette Alliance, les États membres, les industries et les experts intéressés travailleront ensemble à la conception du plan détaillé d’investissement et de mise en oeuvre pour déployer les capacités cloud de la prochaine génération pour le secteur public et le secteur privé. Cette prochaine génération est notamment portée par la 5G/6G, l’IoT et l’intelligence artificielle ainsi que la volonté de conserver une souveraineté de l’europe sur ses données.

Sous la forme d’une table ronde d’une heure et demie, elle a permis d’aborder des thématiques comme « Favoriser des capacités de traitement de données fiables, interopérables et sécurisées », « Le cloud computing, moteur de l’efficacité énergétique » ou encore « Le plan d’investissement de l’UE, sur les technologies Cloud, Egde Computing et de données ».

Une première consultation d’une vingtaine de CEO d’entreprises du cloud computing, comprenant plusieurs entreprises issues de GAIA-X, autour d’un cloud souverain en Europe où 3DS Outscale est dans son sujet, comme le précise Laurent Seror, DG de l’entreprise : « Nous sommes profondément engagés à investir dans des infrastructures ouvertes, interopérables et durables dans toute l’Union européenne ainsi que partout où les intérêts de l’UE sont en jeu. Nous pensons que les cas d’utilisation sont essentiels pour favoriser l’émergence de ce nuage européen et que tous les projets de l’UE, y compris Horizon Europe, doivent englober le Cloud souverain de l’UE ».