Selon Gartner, les entreprises vont continuer à investir fortement en logiciels et services IT l’an prochain.

La pandémie a quelque peu artificiellement boosté les dépenses IT d’entreprises en recherche d’accélération de leur transformation numérique pour gagner en résistance. Et même si certaines lèveront effectivement un peu le pied en la matière en 2022, l’année devrait rester très active dans l’univers des fournisseurs de solutions IT. Le Gartner prévoit ainsi que les dépenses IT à travers le monde franchiront le seuil des 4 500 milliards de dollars l’an prochain, soit une augmentation de 6,5% des dépenses IT par rapport à 2021.

« Les entreprises vont de plus en plus chercher à construire de nouveaux logiciels et nouvelles technologies, plutôt que de les acheter et de les mettre en œuvre, ce qui se traduit par des niveaux de dépenses globalement plus lents en 2022 par rapport à 2021», explique ainsi John-David Lovelock, VP Research chez Gartner. « Cependant les initiatives de transformation numérique demeurent une priorité stratégique pour les entreprises qui continueront de réinventer le travail en focalisant leurs dépenses sur le travail hybride et la résilience de leurs infrastructures ».

Les investissements en services de communication et en matériels informatiques (PC et périphériques) ont connu un boom en 2020 et 2021. Mais ces dépenses effectuées, elles vont quasiment se stabiliser en 2022. En revanche, les entreprises vont continuer à beaucoup investir en logiciels (+11,5%) et en services IT (+8,6%) avec bien évidemment une part importante des dépenses réalisées dans le cloud.

John-David Lovelock explique ainsi que « ce qui a changé en 2020 et 2021 ce n’est pas tant la technologie elle-même que la volonté et l’empressement des gens à l’adopter et à l’utiliser de multiples façons. Aussi, en 2022, les DSI vont devoir reconfigurer la façon de travailler en adoptant la modularité métier (Business Composability) et les technologies favorisant des flux de travail asynchrones. »

Source : Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Exceed $4 Trillion in 2022