Le déploiement à grande échelle de l’intelligence artificielle passera, comme bien d’autres domaines qui ont émergés via le logiciel, par la disponibilité de processeurs et de machines dédiées. Un secteur animé par de nombreuses entreprises et chercheurs à travers le monde et dont l’intérêt n’a pas échappé aux investisseurs.

Ils viennent d’ailleurs de continuer à soutenir financièrement deux licornes spécialisées dans la création de tels processeurs AI en leur apportant un total de 400 millions de dollars supplémentaires.

Les heureux bénéficiaires sont d’une part l’anglais Graphcore qui a annoncé récemment fournir ses composants (IPU Intelligence Processing Unit) en masse. IPU qui sont utilisés dans les clouds de Microsoft et Cirrascale, mais également dans des serveurs Dell. Parmi les références citées par le fondeur, on trouve le moteur de recherche Qwant. Cororico !

Graphcore vient de lever 150 millions de dollars en série D (ce qui monte à 450 millions de dollars les fonds reçus de ses investisseurs depuis ses débuts). La valorisation de l’entreprise atteint désormais 1,95 milliards de dollars.

Autre bénéficiaire, le californien SambaNova lève quant à lui 250 millions de dollars. Ces fonds seront utilisés pour accélérer les développements logiciels pour la prochaine plateforme de calcul. Des intentions dont la transformation sera suivie de près par les financiers, SambaNova n’ayant pas encore de produits prêts ni de roadmap disponible. Le spécialiste de la reconnaissance vocale et d’images aura engrangé un total de 456 millions de dollars. Et la valorisation de l’entreprise est estimée à 2,5 milliards de dollars.