Pandémie oblige, le CES connaît sa première édition totalement virtualisée. Désormais, les professionnels peuvent explorer le CES 2021 sans faire le déplacement jusqu’à Las Vegas. Et les nouveautés sont bien là. Cinq tendances doivent retenir l’attention des DSI et responsables IT…

Traditionnellement, le Consumer Electronic Show de Las Vegas est le grand rendez-vous annuel des technologies et loisirs électroniques où les idées géniales côtoient les plus farfelues et où sont dévoilés en avant-première les appareils qui marqueront les prochains mois. Le tentaculaire salon est remplacé cette année par une édition virtuelle, accessible en ligne mais qui reste fermée au grand public. Elle démarre ce Lundi et se poursuivra jusqu’au 14 janvier. Cette édition en ligne reste néanmoins plus limitée qu’à l’accoutumée. Un peu moins de deux milliers d’exposants seront virtuellement présents contre 4 500 pour l’édition présentielle de 2020.

Cinq tendances sont à surveiller particulièrement sur cette édition 2021 :

Tendance 1 : La 5G

Elle devrait être cette année encore la grande technologie du CES 2021 avec plusieurs annonces de nouveaux chipsets et probablement quelques nouveaux smartphones mais aussi de nouveaux routeurs 5G pour connecter les entreprises et succursales non desservies par la fibre ainsi que les premiers ordinateurs mobiles intégrant des modems 5G. Au-delà des technologies, les débats devraient beaucoup tourner autour des usages notamment pour les entreprises.

Tendance 2 : L’ère post-pandémique

Bien sûr, la pandémie Covid-19 va marquer profondément cette édition 2021. Son impact se ressent sur les évolutions technologiques. Si le confinement a inspiré les fournisseurs de contenus numériques, la nécessité de protéger les collaborateurs et de favoriser les expériences collaboratives a également influé sur les designs des appareils. D’un côté, il faut s’attendre à une multiplication des solutions de nettoyage antivirus pour les PC et smartphones, de purification d’air, d’appareils pour éradiquer germes et microbes, de nouveaux revêtements anti-Covid, etc. De l’autre, nous allons assister à une multiplication de gadgets pour simplifier les communications (un bouton Teams sur les moniteurs Dell, de nouvelles touches sur les claviers, etc.).

Tendance 3 : Vers une redéfinition du Workplace

Dans la lignée de la tendance précédente, certains anticipent déjà un retour au travail avec des technologies de respect des distanciations, de nouveaux capteurs de santé détectant une infection au Covid, et différentes technologies destinées à redéfinir le Workplace dans un monde de mobilité et d’incertitude.

La réalité mixte mêlant réalité virtuelle et réalité augmentée devrait revenir au premier plan avec de nouveaux cas d’usage autour des Hololens 2 de Microsoft ou le lancement des nouvelles lunettes ThinkReality A3 de Lenovo. Sony devrait également en dévoiler plus sur son « Spatial Reality Display » qui affiche des images en relief sans avoir recours à des lunettes.

Tendance 4 : de l’ARM partout

Windows 10X fera-t-il son apparition ? Ce n’est pas certain. Mais, dans la foulée des ordinateurs Mac en M1, on sait déjà que les constructeurs vont plébisciter les processeurs ARM sur les ordinateurs Windows présentés au CES 2021.

HP va présenter son nouveau HP Elite Folio, avec Wifi 6 et 5G, doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8cx gen 2 et offrant jusqu’à 24,5 heures d’autonomie !

Lenovo va également dévoiler son IdeaPad 5G, un ultrabook également animé par un processeur ARM Qualcomm Snapdragon et offrant plus de 20 heures d’autonomie ainsi qu’un « Show Mode » pour Windows intégrant Alexa ! De quoi relancer l’intérêt autour de Windows on ARM.

Tendance 5 : les écrans transparents

Anticipés depuis des années dans les publicités et films futuristes, les écrans translucides ou transparents sont désormais une réalité ! LG dévoile en effet l’occasion du CES 2021 ses premières dalles OLED transparentes (40% de transparence contre 10% pour les prototypes dévoilés jusqu’ici). Xiaomi devrait également dévoiler des téléviseurs transparents dans la lignée des premiers modèles lancés en Chine. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les premiers usages de tels écrans sont professionnels. LG présente quelques scénarios : une fenêtre interactive pour les wagons du métro, un écran dans un restaurant bar à Sushi pour afficher le menu tout en isolant le cuisinier des clients, une vitre interactive de séparation dans les taxis, etc.