Les formats d’archives compressées sont légion. Particuliers et entreprises disposent désormais de solutions en ligne, idéales pour les besoins ponctuels, qui évitent d’avoir à installer des outils comme WinZip ou WinRar sur tous les postes et de payer des licences.

Certes Windows supporte en standard le format Zip et peut aisément compresser et décompresser des fichiers à ce format. Cependant, l’implémentation reste assez limitée et certains Zip peuvent se révéler récalcitrants.

En outre, il existe une infinité de formats de compression, qui ne sont pas reconnus en standard par le système : Zipx, Rar, Jar, 7z, cab, hxr, lzh, lha, cbr, etc.

Lorsqu’un tel fichier est échangé avec un partenaire ou un client, les responsables informatiques sont à peu près certains d’être appelés à la rescousse et de devoir intervenir.

L’une des solutions consiste à acquérir la licence d’un compresseur/décompresseur universel comme le célèbre WinZip ou se tourner vers l’open-source avec le très incontournable « 7-Zip ».

Mais pourquoi installer et déployer de tels outils sur une flotte de postes alors que les besoins des utilisateurs sont le plus souvent très occasionnels ?

La solution la plus simple, la plus conviviale, la plus économique et surtout la moins invasive consiste à se tourner vers des services Web qui permettent de résoudre les besoins de désarchivage en quelques secondes et en un clic…

Un bémol toutefois, mieux vaut éviter de tels sites si les contenus manipulés ont un caractère confidentiel. Ces sites ne cumulent pas tous les avantages, surtout lorsqu’ils sont gratuits. Mais ils présentent l’avantage d’être immédiatement disponibles et fonctionnent sur tous les systèmes et tous les appareils même mobiles.

Voici une liste – à garder en favoris pour l’avoir toujours sous la main – des principaux sites de décompression d’archives…

B1 Online

URL : http://online.b1.org/online

B1 est connu pour son logiciel de compression pour Windows, Mac et Linux. Mais l’éditeur propose également une version intégralement en ligne de son outil. Le site permet ainsi de décompresser 45 formats d’archive. Il suffit de sélectionner le fichier d’archive. Le site affiche alors l’arborescence des fichiers qu’elle contient. L’utilisateur n’a plus qu’à cliquer sur le ou les fichiers qu’il souhaite récupérer en version décompressée.

B1 Online est l’un des services de décompression en ligne les plus rapides que l’on ait pu tester.

Le site affirme effacer automatiquement les fichiers téléchargés (et ceux décompressés) quelques minutes seulement après que la session Web ait été fermée par l’utilisateur. Il propose également un bouton pour forcer cet effacement avant de quitter la page.

Extract Me

URL : https://extract.me/fr/

Ce site est l’un des plus complets même si son interface est des plus rudimentaires, certains diraient même « eco-friendly ». Il peut directement accéder à vos espaces Google Drive ou Dropbox pour décompresser une archive qui y est stockée sans avoir à la transférer manuellement.

Le service supporte 70 formats d’archives dont 7z, Zipx, Rar, Tar, Dmg, Ace, etc. Il considère même le format PDF comme une archive et peut alors en extraire les fichiers d’images incorporés. Il supporte les archives protégées par mots de passe ainsi que les archives dites « multiparties » (zip.001, rar.part1, etc.).

Une fois l’archive sélectionnée (et éventuellement téléchargée depuis votre appareil), le service affiche l’arborescence de ce qu’il contient. Il est alors possible de télécharger un à un les fichiers décompressés ou de tous les transférer dans un fichier ZIP à télécharger, le format étant reconnu par défaut sous Windows.

Le service affirme effacer automatiquement les fichiers temporairement stockés sur leurs serveurs dans les 12 heures qui suivent leur transfert.

CloudConvert

URL : https://cloudconvert.com/

CloudConvert n’est pas à proprement parler un décompresseur d’archives. C’est bien davantage un convertisseur. Mais il est excellent dans cette tâche et peut donc convertir à peu près n’importe quel format (une bonne quarantaine de formats sont supportés) en une archive ZIP directement supportée sous Windows. Alternativement, vous pouvez opter pour une conversion en 7z, Rar ou Tar. Notez également que vous pouvez procéder par batch et convertir facilement toute une collection d’archives.

Le site accepte en entrée n’importe quel fichier provenant de votre ordinateur, un fichier accessible depuis une URL ou plus simplement encore un fichier déjà présent sur un disque en ligne Google Drive, Dropbox ou OneDrive.

Le service est relativement rapide. CloudConvert met également à disposition tout un jeu d’API pour permettre aux développeurs d’intégrer les fonctions de conversion dans leurs sites Web ou leurs applications mobiles.

Le site est d’origine allemande et affirme être conforme au RGPD. Les fichiers sont immédiatement effacés de façon irrémédiable lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « X » en regard du bouton « Download ». Sinon, les fichiers sont automatiquement supprimés dans les 24 heures.

ezyZip

URL : https://www.ezyzip.com/

ezyZip se finance apparemment par une affiliation à WinZip et de la pub. Le site est en Français et offre la particularité non seulement de savoir décompresser des archives mais également de savoir compresser un fichier ou le contenu de tout un dossier.

Le site ne supporte qu’une quinzaine de formats dont Zip, Rar, Zipx, 7z, Tar, Iso, lzh, war, cab, mcpack et Jar.

Contrairement aux autres services présentés, ezyZip ne vous oblige pas à télécharger des fichiers sur un serveur. Il fonctionne localement comme une application PWA. Il est ainsi plus rapide et la confidentialité des données est préservée.

Online-Convert

URL : https://archives.online-convert.com/fr

Online-Convert est un site réputé utilisé par des entreprises comme Renault, Dell, Siemens, Unilever ou Samsung si l’on en croit l’éditeur d’origine allemande. C’est d’abord un site de conversion de fichiers pour les transformer d’un format à un autre. Il supporte des conversions audio, vidéo, ebook, bureautiques ainsi que des conversions d’archives, module qui nous intéresse ici.

À première vue, il ne reconnaît qu’une dizaine de formats (dont RAR, TARGZ, 7Z, ISO) qu’il convertit en Zip.

Le site fonctionne très bien en version gratuite (financée par la pub) mais il existe également une version payante pour ceux qui utilisent de très gros fichiers (jusqu’à 8 Go) et veulent réaliser des conversions en batch.

Nous n’avons pas trouvé d’informations précisant la politique d’effacement des fichiers

Convertio

URL : https://convertio.co/fr/archive-converter/

Tout comme Online-Convert, Convertio est un service très général de conversion de fichiers qui propose un module spécial dédié à la conversion d’archives. Il prend en compte une vingtaine de formats dont Rar, 7z, Ace, Arc, Arj, Cpio, Lha, Tar, Tgz…

Le service est gratuit pour des usages occasionnels mais dispose d’un accès par API et de fonctionnalités avancées uniquement accessibles via un abonnement payant.

Les fichiers temporaires sont immédiatement effacés. Les fichiers de sortie ne sont effacés automatiquement qu’au bout de 24H, mais les utilisateurs peuvent en demander la suppression immédiate en cliquant sur le bouton « x » en regard du fichier. L’infrastructure de l’éditeur est hébergée dans des datacenters en Allemagne. Le site affirme sa conformité au RGPD.

Unrar Online

URL : https://unrar.online/fr/

Limité à la décompression des archives RAR et 7z, UnRar Online présente une interface en français claire et conviviale. Le service affirme ne pas conserver les fichiers sur ses serveurs « plus longtemps que nécessaire » et les supprime peu après la conversion. Car ce service ne décompresse pas les archives à proprement parler. Il se contente de les convertir en Zip. On récupère donc une archive zippée que Windows saura décompresser.

Le service est à utiliser avec précaution. Les serveurs semblent situés en Allemagne, mais l’éditeur est enregistré au Panama.