Simon Decarpentries Dans une société globale où le numérique est désormais la norme, les données sont à la fois l’enjeu des échanges et la base sur laquelle la valeur se crée. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elles sont de plus souvent la cible des cyber-attaques. Leur nature intangible, leur gravité et leur croissance exponentielle nécessitent un management adéquat : humain, technique et organisationnel. Ce besoin s’est encore accéléré pendant la crise car si on ne peut plus se déplacer, les données ne peuvent quant à elles pas être bloquées par des frontières.

Xavier Bourdelois Elle est devenue complexe notamment à cause de la fragmentation des environnements (hyperviseurs, cloud, applications), la volonté de Commvault est de réduire cette fragmentation en proposant une plateforme de service universelle capable d’adresser et de consolider le management de cette donnée.

 

Xavier Bourdelois Commvault peut accompagner dès à présent ses clients dans le cloud. Généralement on peut le découper en 3 phases : La première consiste en envoyer ses backup ds le cloud , la seconde consiste à utiliser ses données sauvegardées dans les environnements Cloud pour faire des test / dev ou créer un DR, la troisième consiste à manager ces données d’un environnement à un autre.

Simon Decarpentries Avec la combinaison de nos solutions, nos clients gagnent du temps lors de la gestion des processus IT et permettent aux administrateurs de réagir rapidement via l’interface de Commvault Complete, qui assure des fonctionnalités avancées d’orchestration. Ils peuvent gérer les processus Snapshot, SnapVault et SnapMirror de NetApp selon des règles unifiées, indexer et cataloguer les copies Snapshot pour la recherche et la restauration, appliquer la conservation des données en fonction de règles sur l’ensemble des tiers, centraliser les audits et le reporting, écrire les données Snapshot sur du Stockage Objet de type NetApp StorageGRID en vue d’une conservation à long terme et/ou pour la conformité hors site.

Comment gérer les données dans un univers multicloud hybrid ?