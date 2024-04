Acronis dévoile la dernière version de sa solution phare Acronis Cyber Protect. Cette version 16 met la continuité d’activité au cœur de sa stratégie tout en offrant une suite complète de solutions pour sauvegarder, gérer la reprise après sinistre, protéger les données et les machines, gérer à distance les endpoints.

Pour bien des DSI, le nom d’Acronis reste rattaché à des outils très pratiques de sauvegarde et de récupération de disque à l’instar d’Acronis True Image. Mais depuis cette glorieuse époque, l’éditeur s’est focalisé bien davantage sur la cybersécurité.

L’éditeur annonce aujourd’hui une mise à jour majeur de sa suite de cybersécurité, déclinée en version grande entreprise et en version PME. Acronis Cyber Protect 16 (anciennement connue sous le nom de Acronis Cyber Backup) intègre la sauvegarde, la reprise après sinistre, la cybersécurité avec EDR et la gestion à distance des terminaux en une seule solution cohérente. Cette version 16 introduit plusieurs nouveautés dont une protection proactive contre les cybermenaces dopée à l’intelligence artificielle et au machine learning, une reprise rapide après sinistre avec une restauration en un clic, une réduction du coût total de possession grâce à une prise en charge étendue des systèmes d’exploitation, et une gestion simplifiée avec une console d’administration en local et une intégration transparente des outils tiers.

De plus, Acronis Cyber Protect 16 offre de nouvelles fonctions de souveraineté des données, permettant aux utilisateurs de se conformer aux lois régionales de protection des données en spécifiant exactement sur quels datacenters placer les sauvegardes.

« La sortie d’Acronis Cyber Protect 16 incarne notre volonté de protéger toutes les données, toutes les applications et tous les systèmes », explique Gaidar Magdanurov, président d’Acronis. « À l’ère des environnements distribués, les entreprises ont besoin d’une solution de cyberprotection fiable qui permette une restauration simple et rapide suite à un incident. Les entreprises de nombreux secteurs, tels que ceux de la fabrication, de la finance, de la santé et du commerce de détail, ne peuvent tolérer aucun temps d’arrêt. Leurs équipes non informatiques doivent donc pouvoir opérer des restaurations sans délai. Acronis Cyber Protect 16 leur apporte la capacité de restauration d’un clic après des cyberattaques ou des pertes de données. »

Selon l’éditeur cette version s’inscrit dans un univers où l’IT ne peut tout le temps intervenir et où la continuité d’activité doit se réaliser . « Avec la garantie de pouvoir restaurer rapidement n’importe quel ordinateur sans intervention du service informatique, les entreprises spécialisées dans l’informatique industrielle, en particulier dans le domaine des technologies opérationnelles (OT) et des systèmes de contrôle industriel (ICS), sont assurées de pouvoir réduire au minimum les temps d’arrêt coûteux dus à des pannes potentielles » explique l’éditeur.

Acronis Cyber Protect avec EDR est disponible en version d’évaluation 30 jours : Acronis Cyber Protect 16