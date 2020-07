L’éditeur Acronis – réputé pour ses solutions « True Image » et « Disk Director » auprès du grand public et des administrateurs Windows mais également pour ses solutions de sauvegardes Cyber Backup sur sites et dans le cloud – annonce avoir acquis DeviceLock qui devient ainsi une filiale à 100% d’Acronis.

DeviceLock est l’une des marques les plus connues dans le domaine de la lutte contre la fuite des données (intentionnelle ou non) dont la solution DLP (Data Loss Prevention) protège plus de 4 milions d’ordinateurs de plus de 5000 entreprises dans le monde.

Acronis entend intégrer la technologie de DeviceLock à Acronis Cyber Platform, de façon à proposer de nouveaux services via son portail Acronis Cyber Cloud Solutions. Acronis continuera également à faire évoluer les fonctionnalités de DeviceLock.

Cette intégration permet ainsi à Acronis Cyber Cloud de couvrir complètement les cinq vecteurs SAPAS (Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security) de la cyber-résilience : fiabilité, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité de toutes les données, applications et systèmes.

Les formalités de cette acquisition n’ont pas été communiquées.