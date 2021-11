ActiveLook, technologie de réalité augmentée du fabricant français de micro-écrans Microleed, présente NexT, sa nouvelle plateforme notamment pensée pour afficher les informations essentielles liées aux performances sportives sans gêner de champ de vision.

ActiveLook Next est un module compact qui s’intègre dans des lunettes et est connecté à une application sur smartphone ou une montre pour piloter les informations affichées devant les yeux.

Dans l’univers du sport, la réalité mixte apporte un avantage considérable autant dans l’aide à la navigation que dans la notification des performances physiques, particulièrement dans la pratique du vélo, de la course à pied, du ski ou encore du triathlon. En intégrant la technologie ActiveLook Next, n’importe quel professionnel de sport, de lunetiers ou entreprise technologique peut produire sa paire de lunettes de sport avec affichage tête haute des informations critiques via Bluetooth.

Cette technologie unique et miniaturisée, couplée à un savoir-faire logiciel, permet une intégration élégante dans les lunettes sans nuire à leur design ou leur ergonomie. Peu consommatrice, elle offre une autonomie record et accompagne les sportifs dans leurs efforts.

Marc Vernet, Business Line Manager, explique : « On veut faire d’ActiveLook une plateforme ouverte, un protocole standard, au centre d’un écosystème interopérable d’applications et de lunettes connectées avec un set de ressources : protocole, API, kit hardware, SDK, sample code etc ».