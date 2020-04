ActiveViam, le spécialiste de l’analyse des gros volume de données met gratuitement à disposition de la communauté des data scientists, professionnels ou amateurs, et autres ingénieurs sont dernier outil : Atoti.

Intégré dans l’écosystème Python, le logiciel enrichit les notebooks Jupyter (interface de programmation en langage naturel) avec plusieurs fonctions qui favorisent l’exploration interactive des données, mais également le partage des résultats. Parmi les fonctionnalités phares d’Atoti, la gestion de grands volumes de données (grâce à une technologie analytique « in memory »), l’analyse multidimensionnelle et les simulations à la volée, la création et le partage de tableaux de bord dynamiques. Toutes ces fonctions aidant les professionnels de la data à communiquer autour de leurs travaux et facilitant la compréhension et la prise de décision par les non spécialistes.

L’objectif annoncé par Georges Bory, co-fondateur d’ActiveViam, est clair : « Nous sommes persuadés que l’approche collaborative entre ceux qui doivent agir et ceux qui développent des modèles est la plus adaptée pour faire naître de nouvelles solutions. Aujourd’hui avec Atoti c’est toute notre expérience dans l’analytique et l’ingénierie logicielle que nous mettons à la disposition de tous ceux pour qui le futur s’écrit dans la data ».

Atoti est librement téléchargeable depuis l’URL : Atoti.io