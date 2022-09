La startup grenobloise Actiyon lance officiellement sa plateforme de crowdtesting et ainsi qu’une vaste opération de recrutement de testeurs…

Il y avait le crowdsourcing, ou production participative, une pratique consistant à faire appel à des ressources externes nombreuses et volontaires pour réaliser un projet ou un produit.

Il y avait le bug bounty, une pratique consistant à payer une récompense pour toute découverte d’une faille de sécurité dans un logiciel ou un système informatique.

Voici désormais le crowdtesting, une nouvelle pratique participative qui permet à des entreprises de faire tester des produits ou des logiciels à des personnes compétentes et motivées pour dénicher les erreurs de conception, bugs et anomalies. L’idée consiste en pratique essentiellement à organiser des campagnes de tests sur un produit numérique (logiciel, app, service, etc.) auprès d’une communauté de testeurs freelances et de récompenser les retours les plus utiles. Le pionnier du domaine est l’entreprise américaine « applause.com » née en 2007.

Et dans cet univers encore méconnu en France, une startup grenobloise tente de s’imposer et d’imposer une vision européenne de cette pratique. Actiyon, c’est son nom, annonce le lancement de sa nouvelle plateforme destinée à mettre en relation les entreprises et sa communauté de 8.800 testeurs.

Aujourd’hui, toutes les entreprises sont numériques. Toutes produisent des logiciels, apps, sites Web et services. Mais des solutions bugguées, inadaptées, instables, peuvent coûter très cher aussi bien en termes d’image que de pertes de revenus ou de temps passé par les équipes support.

Actiyon s’adresse aux TPE et aux PME qui n’ont ni les fonds ni les ressources pour faire valider leurs solutions informatiques avant leur mise en ligne. Mais elle vise également les plus grandes structures qui n’ont pas forcément les ressources en interne pour évaluer le travail d’un prestataire. « Pour associer les bons testeurs aux bons projets, nous avons fait en sorte que nos entreprises clientes puissent toujours trouver les utilisateurs cibles adaptés à leurs problématiques. Autrement dit, il suffit que les entreprises définissent le profil des testeurs (âge, genre, géolocalisation, etc.) pour dénicher les perles rares qui vont analyser leurs projets » explique Sangmin Lee, le fondateur de la startup.

Actiyon compte se démarquer par ses formations en ligne permettant de « professionnaliser » le travail des testeurs et par son système d’évaluation des testeurs qui reprend le principe des ceintures de différentes couleurs en fonction du niveau comme dans les arts martiaux.

Bien que déjà riche d’une communauté de plus de 8000 testeurs, Actiyon ambitionne d’en recruter 2000 à 3000 de plus. Les testeurs sont rémunérés aux tests accomplis, aux bugs décelés, et aux bugs reproduits selon les campagnes de tests. Mais au-delà de la rémunération, Actiyon compte surtout sur la curiosité des testeurs de découvrir de nouvelles applications, de nouveaux sites web, ou de nouvelles fonctionnalités en avance de phase pour les séduire.

Pour les entreprises clientes, la plateforme permet de faire participer la communauté de testeurs à des tests fonctionnels, des tests d’expérience utilisateur, des tests de parcours clients ou tout simplement de mener des enquêtes de satisfaction avant de lancer les produits.

Pour en savoir plus : Actiyon: la plateforme de Crowdtesting pour tous