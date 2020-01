Classé leader du marché à la fois par Gartner et Forrester depuis plusieurs années, Adobe Experience Manager est une puissante solution d’entreprise mixant CMS multiécrans et DAM. La voilà désormais déclinée en mode SaaS et ce n’est pas trop tôt…

Pour beaucoup, le mot CMS (Content Management Service) évoque essentiellement des plateformes Web conçues pour simplifier la création et l’animation d’un site Web à l’instar de WordPress ou Joomla.

Mais le marché des CMS d’entreprise repose sur des solutions bien plus complexes et complètes qui visent à simplifier l’animation et la publication de contenus au travers de multiples canaux tout en offrant une véritable gestion des « assets » numériques avec de puissantes fonctions de recherche et de classification mais aussi une gestion avancée des droits, de la protection de la confidentialité, des dates d’expiration, etc.

Selon Gartner, ce marché est aujourd’hui dominé par Adobe devant des acteurs comme Acquia (qui dérive de Drupal), Sitecore, Episerver, Oracle (Webcenter Content), OpenText, Kentico, Squiz, CoreMedia, Bloomreach, e-Spirit et d’autres.

Il est temps de passer au cloud

La grande majorité de ces produits, à commencer par le leader Adobe avec Adobe Experience Manager (AEM), sont des produits « on-premises » à installer sur les serveurs de l’entreprise.

Pourtant, avec des expériences marketing essentiellement en ligne, des besoins de puissance non négligeables, et des besoins de connectivité Internet sans cesse croissants, conserver de telles infrastructures en interne n’a pas forcément beaucoup de sens d’autant que leur sécurisation et leur résilience exigent des investissements supplémentaires non négligeables. À l’instar de l’email (souvenez-vous d’Exchange Server) et de la collaboration (on pense à Sharepoint), le CMS d’entreprise n’a plus vocation à être directement hébergé et supporté par l’entreprise.

Adobe a fini par le réaliser et annonce le lancement d’Adobe Experience Manager as a Cloud Service, autrement dit le lancement d’AEM en mode SaaS. « Enfin ! », serait-on tenté d’ajouter…

Dans son argumentaire, Adobe insiste lourdement sur les avantages aujourd’hui bien compris du cloud (particulièrement du SaaS) à savoir ne plus avoir à se soucier de l’infrastructure, de la maintenance, de la résilience ni même des problématiques de mises à jour. Ainsi bien sûr que les aspects « abonnement » et « paiement à l’usage » façon OPEX plutôt que des investissements CAPEX.

Pas sûr qu’il soit nécessaire d’insister autant sur ces points quand on voit la célérité à laquelle les entreprises se sont débarrassées de leur Exchange et Sharepoint pour adopter leurs versions SaaS via Office 365.

Le SaaS en accélérateur…

Adobe proposait depuis quelque temps AEM en version « managée » pour décharger les entreprises de la gestion directe de l’infrastructure mais sans réelle approche « as a service » (multi-tenant, paiement par abonnement, etc.). La disponibilité d’AEM as a Cloud Service donne plus de cohérence à l’offre « Experience Cloud » qui vient compléter les offres Document Cloud et Creative Cloud de l’éditeur.

Surtout, AEM as a Cloud Service rend la solution CMS d’Adobe immédiatement plus accessible aux PME et entreprises de toutes tailles. Offrant des fonctions de gestion des données, des idées, des contenus, du parcours client sur tous types d’écrans (y compris les écrans publicitaires), du commerce et de la publicité, la solution était jusqu’ici plutôt appréciée des grands groupes internationaux notamment pour sa richesse et sa gestion multisites multilingues.

Avec la version SaaS, toute cette richesse devient aisément accessible. PME et grandes entreprises se retrouvent à pied d’égalité et accèdent à des fonctionnalités CMS et DAM en quelques minutes. Il ne faut plus que quelques semaines voire quelques jours pour mettre en ligne les premiers contenus et les premières expériences cross-canal.

Pour les DSI, la gestion des droits est simplifiée par la synchronisation LDAP notamment avec Active Directory ainsi que la possibilité d’embarquer aisément des partenaires et des prestataires freelances notamment au travers de leurs Adobe ID. La solution est « physiquement » hébergée en Europe dans les datacenters d’Azure à Amsterdam (mais devrait être étendue à d’autres datacenters à l’avenir).

De nouvelles fonctionnalités

Le lancement de cette version « as a cloud service » s’accompagne de plusieurs améliorations et enrichissements. L’intégration de l’intelligence artificielle a ainsi été renforcée.

L’intelligence artificielle embarquée au coeur de la solution permet notamment de recadrer intelligemment les images mais aussi les vidéos en fonction des supports et des écrans sans aucun travail manuel de la part des auteurs ou des administrateurs.

L’IA est également utilisée pour automatiquement adapter les formulaires, présenter des résumés, voire même automatiquement adapter les textes et les titres en fonction des affichages.

L’IA permet surtout d’automatiquement ajouter des métadonnées à tous les contenus multimédias ingérés par la plateforme afin qu’ils puissent aisément être trouvés par les fonctionnalités de recherches.

Autre nouveauté, Adobe Experience Manager se présente de plus en plus comme une plateforme ouverte, avec de nombreuses APIs. Les développeurs peuvent aisément y ajouter de nouveaux composants et explorer de nouvelles expériences pour adapter les contenus et les interactions y compris à des périphériques sans affichage comme les enceintes connectées par exemple. Adobe a publié en open source des « Blueprints » et une librairie de composants. Par ailleurs, le cœur de la plateforme AEM, CRX, est lui aussi en open source.

Dernier atout, et non des moindres, un gain notable de performances est à noter, fruit du rapprochement des infrastructures d’hébergement et des infrastructures assurant les traitements IA par exemple. Selon Adobe, les premiers retours des « early adopters » laissent entrevoir des temps d’ingestion 50% plus rapides, une augmentation de 40% de l’efficacité d’administration, une augmentation de plus de 20% de la productivité des auteurs et surtout des temps d’arrêt réduits à zéro (les mises à jour étant automatiques et sans interruption de services).

Bref, l’arrivée d’Adobe Experience Manager as a Cloud Service est une annonce importante pour Adobe car l’offre est une opportunité d’étendre le marché de sa solution à tous types d’entreprises et notamment aux PME. C’est aussi une bonne nouvelle pour tous les clients actuels de la solution qui vont pouvoir enfin étendre leur modernisation et leur migration des workloads stratégiques vers le cloud à leur CMS/DAM, tout en gagnant en dynamisme et en souplesse.