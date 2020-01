Grâce à son partenaire technologique Sigma Méditerranée, le groupe Albert SA a rendu son infrastructure plus résiliente et gagné en productivité.

« Accompagné par Sigma Méditerranée, le groupe Albert SA a choisi de faire évoluer son infrastructure en s’appuyant sur une installation hyperconvergée. Pour l’entreprise, il s’agissait notamment de se libérer des contraintes d’une architecture classique tout en conservant son agilité et un niveau de service élevé. Le groupe Albert, qui a évolué ces dernières années grâce à des acquisitions externes et de la construction de magasins s’est appuyé sur deux éléments : le DataCenter de Sigma Méditerranée associé du groupe Resadia et la solution HPE Simplivity. « Pour nous, il s’agissait de ne pas perdre en productivité et de ne pas non plus freiner nos clients sur les lignes de caisse », explique José Dalmaso, directeur technique du groupe Albert SA. La société craignait plus que jamais la perte de données suite à un sinistre. La nouvelle architecture déployée permet de réaliser des sauvegardes en cours d’exploitation. Le groupe Albert SA fait également confiance à la solution HPE Simplivity pour la gestion des données confidentielles et personnelles. »