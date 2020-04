Initiative originale et bienvenue en cette période de crise souvent très délicate pour les TPE et PME à la trésorerie fragile, Alibaba Cloud annonce une nouvelle initiative « Global SME Enablement ».

Ce programme international d’une valeur de 30 millions de dollars vise à apporter une aide technologique aux petites et moyennes entreprises afin de leur permettre de poursuivre leurs activités durant cette crise à la fois sanitaire et économique. Histoire de convertir « l’effet crise » en « accélérateur » de transformation numérique et d’adoption du cloud.

Alibaba Cloud met ainsi à leur disposition une aide et des coupons de réduction sur un ensemble de 12 services clés dont le service de calcul élastique (hébergement de VMs), le service de stockage objet ou encore le service de sauvegarde chiffrée dans le cloud.

Alibaba Cloud veut s’appuyer sur les associations de PME et met également à disposition les cours « Alibaba Cloud Academy » pour accélérer la prise en main du cloud et la migration des workloads.

« COVID-19 a créé des défis et des vulnérabilités sans précédent pour l’économie mondiale et en particulier pour les PME, qui sont souvent confrontées à des contraintes financières et à un accès limité au soutien technologique » a rappelé Selina Yuan, President of International Business d’Alibaba Cloud Intelligence, lors de l’événement en ligne Digital Cloud Day. « Le programme Alibaba Cloud Global SME Enablement Program vise à apporter toute l’aide nécessaire aux PME afin qu’elles puissent réagir rapidement à la crise actuelle et sortir plus fortes et plus résistantes de cette pandémie ».

Pour bénéficier du programme, les TPE ont jusqu’au 22 juin pour s’inscrire via le site dédié d’Alibaba Cloud.