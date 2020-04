Alibaba Cloud annonce son élection au comité technologique de la très puissante Content Delivery and Security Association (CDSA). Il devient ainsi le premier fournisseur de services cloud basé en Chine à être élu au Comité de la CDSA, qui compte 17 membres nommés chaque année.

Ce comité, composé des plus grands fournisseurs mondiaux de cloud computing, a pour mission de conseiller les membres du conseil d’administration de la CDSA et ses experts autour de la sécurité des applications et du cloud et sur l’amélioration des flux de production.

La CDSA est l’une des six communautés technologiques de l’alliance MESA (Media & Entertainment Service Alliance). La CDSA est un forum international qui prône la défense de la livraison et du stockage – ainsi que le respect des droits d’auteur – des contenus récréatifs, logiciels et informatifs. Elle gère les solutions de cybersecurité et de protection du contenu dans l’industrie des médias et du divertissement. Son périmètre touche les secteurs du cinéma, de la télévision, des jeux, de la musique et du divertissement. La CDSA est bien connue du grand public pour ses multiples actions visant à fermer les sites de piratage et de streaming illégal de films sur Internet.

À l’heure où le cinéma Chinois s’ouvre à l’international et où les co-productions avec la Chine se multiplient, cette présence d’Alibaba Cloud au sein du CDSA paraît assez logique. Rappelons que des productions comme « Valérian et la Cité des mille planètes » de Luc Besson ou encore « Le Transporteur Héritage » de Camille Delamarre ont été co-financées par le chinois Fundamental Films.

En outre, Alibaba Group dispose de sa propre division de productions cinématographiques, Alibaba Pictures, que l’on retrouve au générique de hits internationaux comme Star Trek Beyond ou Once Upon a Time, mais aussi derrière de nouvelles productions chinoises ambitieuses comme « The Wandering Earth » (actuellement diffusé sur Netflix).