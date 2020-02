Le géant chinois du cloud vient de mettre ses technologies au service des organismes de santé mondiaux et propose une plateforme de collaboration à distance aux entreprises, enseignants et élèves impactés par la quarantaine.

Alors que le gouvernement chinois fait feu de tout bois pour enrayer la propagation du Coronavirus qui a déjà fait plus de 1100 morts en Chine, Alibaba, le géant du cloud asiatique, vient de lancer une vaste initiative pour venir en aide aux populations mises en quarantaine et accélérer la lutte contre l’épidémie en mettant ses technologies au service des organisations de santé mondiales et des autorités locales.

Un bureau à distance pour la rentrée des classes

Rappelons qu’en janvier dernier, en pleines festivités du Nouvel An chinois, les autorités locales avaient pris la décision de bloquer les autoroutes et d’interdire tous les trains et avions au départ de Wuhan, foyer de l’épidémie. Dans la foulée, d’autres agglomérations voisines prenaient des mesures similaires pour lutter contre la propagation du virus. Résultat quelques 40 millions d’habitants du centre de la Chine étaient confinés chez eux, dans leurs villes. Cette quarantaine impacte bien entendu les entreprises mais également les enfants en âge d’être scolarisés qui devaient faire leur rentrée des classes le 10 février, après les vacances du Nouvel An.

Pour permettre aux enseignants de continuer à assurer les cours, le géant du cloud chinois a mis gratuitement à leur disposition sa plateforme mobile de communication et de collaboration baptisée DingTalk. Au total, 600 000 enseignants ont ainsi la possibilité de donner des cours à distance à plus de 50 millions d’élèves dans 300 villes de 30 provinces chinoises via le programme « Online Classroom » de la plateforme.

Pour lancer cette initiative, Alibaba s’est associé Youku, la principale plateforme chinoise de partage et de streaming vidéo multi-écrans en ligne, afin d’être en mesure de gérer la surcharge de connexions et assurer la stabilité de sa plateforme.

Parallèlement, afin de soutenir les quelque dix millions d’entreprises et d’organisations également impactées par la quarantaine, Alibaba Cloud a aussi prévu une fonction gratuite de « bureau à distance » avec des fonctionnalités de vidéoconférence. Là encore, l’initiative a nécessité des ajustements de la part des équipes en charge de la plateforme pour gérer l’explosion du nombre de connexions, plus de six millions d’entreprises ayant déjà utilisé DingTalk depuis qu’Alibaba a lancé cette opération.

Des IA pour aider lutter contre l’épidémie

Côté lutte contre le virus, l’opérateur cloud a aussi mis son expertise dans le domaine de l’intelligence artificielle au service des institutions de santé mondiales afin d’aider au séquençage des gènes viraux et mener des recherches pour le traitement ou la prévention du virus. Mise à la disposition du Centre provincial de contrôle et de prévention des maladies du Zhejiang, l’algorithme d’IA de son programme de recherche mondial Alibaba DAMO Academy contribue au développement d’un système capable d’accélérer le diagnostic et l’analyse du virus. Cette collaboration a déjà permis de ramener l’analyse génétique des cas suspects de coronavirus de quelques heures à environ 30 minutes.

Un accompagnement pour épauler les administrations dans le suivi de l’épidémie

Enfin, face à une épidémie d’une telle ampleur, le suivi de la situation et la communication constituent des éléments clefs pour lutter efficacement contre la propagation. C’est pourquoi l’hyperscaler chinois s’est aussi investi dans l’accompagnement des services gouvernementaux de 20 provinces et comtés afin des aider à développer ou renforcer des plateformes de gestion informatique pour leur permettre de mieux suivre les développements de l’épidémie et améliorer la communication sur les évolutions de la situation. Au-delà du signalement d’indices sur les cas suspects, la plateforme permet de réaliser des mises à jour en temps réel de la situation dans la communauté et propose un chatbot capable de répondre aux questions liées au traitement et à la prévention du virus.