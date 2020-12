Alkira étend son offre de Cloud Network as a Service vers la fourniture de connexions sécurisées en mode backbone de façon à relier les data centers centraux aux sites éloignés ou périphériques, à n’importe quel multi-cloud et en quelques minutes seulement.

Présenté comme la première solution « CBaaS » (Cloud Backbone as a Service) du marché, Cloud Service Exchange est une dorsale mondiale à haut débit et faible latence qui permet aux entreprises d’étendre leur propre backbone selon leur besoin et à la demande.

Les services réseau et la sécurité, ainsi que la visibilité, le contrôle et la gouvernance de bout en bout, sont intégrés.

L’offre peut aller jusqu’à des dizaines de milliers de routes pour chaque client et fournit des outils de résolution de problèmes et de surveillance pour les opérations « day 2 ».

Amir Khan, CEO et fondateur, précise : « Le cloud réseau d’Alkira apporte une nouvelle façon de concevoir et de déployer un moyen cohérent et unifié de fournir des capacités réseau de classe entreprise intégrées et sécurisées, aussi simple et puissant à utiliser qu’une application pour smartphone. Le CBaaS Alkira est le premier backbone de couche 3 haute disponibilité, haut débit et faible latence à pouvoir être construit au niveau mondial en quelques minutes, avec des services réseau et de sécurité intégrés. Il offre des fonctions de segmentation complètes, de nombreux contrôles de routage, une redondance de chemin intégrée, la prise en charge du multihébergement et l’évitement des boucles. ».

Pour découvrir cette offre CBaaS, voici une petite vidéo de présentation :