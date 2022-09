Le spécialiste des solutions de connectivité et d’intelligence réseau lance un parefeu à bandes larges pour sécuriser les réseaux 5G.

Alors que les opérateurs poursuivent le déploiement de la 5G, les enjeux de sécurité commencent sérieusement à se dessiner. Une étude réalisée par Business Performance Innovation (BPI) et A10 Networks se penchait il y a déjà trois ans sur la problématique : si les 145 décideurs en poste chez de grands opérateurs interrogés dans le cadre de l’étude s’accordaient majoritairement sur le fait que la 5G allait nourrir la croissance globale du marché mobile, 79% d’entre eux avouaient également que le déploiement de la 5G mobilisait une grande partie de leurs investissements de sécurité.

Multiplication des points de routage du trafic, lacunes de sécurité sur les appareils connectés, augmentation de la bande passante qui met à rude épreuve les contrôles classiques… les entreprises vont devoir s’adapter à l’évolution des technologies 5G pour assurer leur cyber sécurité. D’autant que l’augmentation du débit favorisera l’essor de nouveaux usages dans des domaines critiques, comme ceux de la santé, de l’énergie, des transports, etc.

Après Fortinet, Allied Telsis s’attaque à la problématique en lançant le second pare-feu du marché à bandes larges compatible 5G.

Baptisée AR4050S-5G, la solution UTM (Unified Threat Management ou gestion unifiée des menaces) est parfaitement adaptée aux exigences des expériences 5G ou encore des vidéoconférences. Autrement dit, elle propose une sécurité à grande échelle (hyperscale) performante, permettant de sécuriser les débits accrus des flux 5G sans constituer de goulet d’étranglement.

« L’ajout du réseau 5G à notre solution UTM nous permet de combiner le SD-WAN et la sauvegarde mobile, pour fournir une connexion extrêmement fiable, peu importe votre emplacement » précise Rahul Gupta, Directeur de la Technologie chez Allied Telesis. « Les entreprises peuvent désormais profiter d’un déploiement flexible du WAN, grâce au débit mobile de la 5G, qui va relier les bureaux et les points de travail entre eux et ainsi sauvegarder les connexions ».