L’intégration des données entre les différents services cloud et les différentes solutions SaaS est en théorie simplifiée par l’usage des APIs. Mais il faut souvent des outils simples et conviviaux d’automatisation pour rapidement échanger, interconnecter et exploiter leurs données. Amazon lance ainsi son nouveau service cloud AppFlow, mais l’entreprise ne fait ici que rattraper son retard.

Amazon surfe enfin sur la vague des services qui permettent d’interconnecter les services (et en l’occurrence ses services AWS) et les principales applications SaaS du marché pour faciliter les échanges et les analyses de données. Sur bien des aspects, Amazon AppFlow évoque des services d’interconnexion et d’automatisation de Workflow sans programmation comme IFTTT ou Zapier.

Mais sa vocation première reste l’intégration de flux de données sans développement afin d’interconnecter les services AWS avec des applications majeures comme Salesforce, Monday, Marketo, Slack, Zendesk, Experian, ou même des solutions de cybersécurité comme celle de Trend Micro. Selon Amazon, près de 50 applications SaaS peuvent ainsi être automatiquement intégrées aux services AWS.

Le service est à mi-chemin entre ce que peut offrir Azure Logic Apps (un service d’automatisation des workflows d’intégration, orienté développeurs) et Microsoft Power Automate (ex Microsoft Flow, destiné aux utilisateurs avancés, Citizen Developers et Citizen Data Scientists avec une approche très self service).

Une fois n’est pas coutume, Amazon arrive relativement tard sur ce marché et devra donc s’imposer face à des concurrents bien installés. Son principal argument est bien évidemment la très forte intégration de AppFlow avec l’ensemble des services AWS pour profiter de sécurités et de logiques cohérentes et parfaitement intégrées. Ainsi AppFlow peut tirer pleinement profit d’AWS PrivateLink pour s’assurer que les flux de données ainsi échangés soient exclusivement routés au sein du réseau d’Amazon sans passer par Internet.

Pour les entreprises, ce nouveau service se présente donc davantage comme un concurrent d’Azure Logic Apps (qui dispose de plus de 200 connecteurs) et peut, comme ce dernier, être considéré comme une brique fondamentale d’une solution iPaaS (Integration Platform as a Service) en l’accompagnant d’un outil de gestion à grande échelle des événements (EventBridge chez AWS, Event Grid chez Azure) et d’un service de distribution de messages (Amazon MQ/Amazon SQS chez AWS, Service Bus chez Azure).

Comme pour ses concurrents directs, Amazon AppFlow ne nécessite aucun abonnement ou paiement préalable, l’entreprise cliente ne payant que pour le nombre de flux exécutés et le volume de données manipulées.

Découvrez Amazon AppFlow et Azure Logic Apps en vidéos et en moins de deux minutes :

AMAZON APPFLOW

AZURE LOGIG APPS