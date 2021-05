15 ans… Quinze ans qu’AMD n’avait pas connu une telle croissance sur le marché. À l’époque, c’était l’ère de l’Opteron. Désormais, c’est la gamme Epyc qui permet à AMD de faire un peu d’ombre à Intel…

Selon Mercury Research, AMD a connu un premier trimestre 2021 historique avec des parts de marché sur les CPU pour serveurs bondissant de 1,8% à 8,9%. Dans un univers des serveurs généralement d’une stabilité monotone, une telle accélération étonne voire détonne.

Pourtant, elle n’est pas surprenante. Les résultats d’AMD et d’Intel au premier trimestre 2021 illustraient déjà la situation. La division « Datacenter » d’AMD a connu une croissance de 286% alors que, dans le même temps, Intel annonçait un mauvais trimestre pour sa division « Data Center Group » dont le chiffre d’affaires a chuté de 20%.

AMD avait déjà connu une accélération similaire au milieu des années 2000 avec son Opteron 64 bits qui lui avait permis de s’emparer de 22% du marché des processeurs pour serveurs.

Il faut cependant souligner que sur le marché global des processeurs x86, Intel a réussi à freiner la montée d’AMD et reprendre un point de parts de marché grâce aux excellentes ventes de ses modèles entrée de gamme et de la 11ème génération de ses Core i3, i5, et i7 mobiles alors que les efforts d’AMD se concentraient plutôt sur le haut de gamme à destination des gamers.