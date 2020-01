Appian est un acteur réputé de l’univers des plateformes de développement « Low Code », considéré comme l’un des 5 leaders du secteur par Gartner. L’éditeur annonce l’acquisition de Novayre Solutions SL plus connu pour sa plateforme d’automatisation des processus « Jidoka RPA ». Avec en vue, une unification des deux plateformes.

Selon Forrester, le marché de la RPA (Robotic Process Automation) devrait atteindre 12 milliards de dollars d’ici 2023, alors que les entreprises sont encore très loin d’avoir réellement adopté cette technologie amenée à s’enrichir avec l’intégration progressive de l’IA au cœur de ces outils.

La RPA est une technologie d’automatisation destinée à créer une « force » de robots logiciels au cœur de l’entreprise à même d’exécuter les tâches les plus répétitives et pénibles des collaborateurs afin de soulager leur quotidien mais aussi d’optimiser et fiabiliser les processus. Les tâches ainsi « robotisées », automatisées, peuvent s’inscrire dans des workflows complexes mixant des interactions avec des humains comme avec des machines ou d’autres processus automatisés.

Pour Appian, les robots logiciels sont souvent déployés en silos sans surveillance humaine efficace, ce qui crée des défis de management. Les préoccupations des DSI en matière de sécurité et de gouvernance de ces robots tout comme leur programmation (souvent réalisée en Low code par des Citizen Developers proches des métiers) sont assez similaires à celles rencontrées par les DSI lors de l’apparition des premiers outils de développement « Low Code » avant que des plateformes complètes comme Appian ne viennent y apporter des réponses pratiques. Rappelons que les plateformes « Low Code / No Code » permettent de créer rapidement des prototypes et des applications complètes souvent sans connaissances avancées de la programmation. Elles se sont popularisées avec les besoins croissants des métiers en applications mobiles et en logiciels.

En fusionnant sa solution Low Code et la solution RPA de Novayre, Appian veut offrir aux entreprises un guichet unique et une plateforme complète pour répondre à tous les besoins de développements Low Code que ce soit pour créer des applications métiers ou pour automatiser des processus.

La démarche est cohérente. L’automatisation des processus par la RPA nécessite de profondes connaissances métiers et une parfaite maîtrise des processus déjà en place. C’est pourquoi ces outils s’appuient souvent sur du développement Low Code ou No Code (par simple drag and drop d’instructions et par apprentissage de macros). Ils sont ainsi typiquement à portée des Citizens Developpers, ces utilisateurs avancés ou développeurs juniors très proches des métiers à qui l’on confie la réalisation via des plateformes « Low Code » d’applications mobiles, Web ou Desktop. Ces applications sont rarement stratégiques mais souvent très pratiques pour rapidement servir des besoins métiers.

Or chaque robot logiciel peut être perçu comme une mini application qui doit être administrée et gérée comme doivent l’être les applications métiers produites par les outils Low Code.

Unifier les deux plateformes a donc beaucoup de sens.

« Appian étend son avance dans l’automatisation du low-code en ajoutant la RPA », s’enthousiasme Matt Calkins, PDG d’Appian. « Ensemble, les produits offrent une orchestration de processus de bout en bout où les humains, les robots logiciels et l’IA travaillent conjointement de manière coordonnée. »

Reste que la compétition du marché Low Code et RPA promet d’être très agitée en 2020. Salesforce affûte ses armes avec l’acquisition de MuleSoft et ses partenariats avec Automation Anywhere. Et Microsoft déboule en force sur le marché. L’éditeur a lancé en fin d’année 2019 sa propre solution RPA, Power Automate, très intégrée à Power Apps (la solution Low Code de Microsoft) et vise également à un rapprochement des robots logiciels et des applications Low Code en matière de création et d’administration.