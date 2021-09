Appian, éditeur d’une solution low-code de création d’applications métier, annonce la disponibilité de la dernière version de son produit phare Appian Low-code Automation Platform qui rend plus rapide et plus efficace la création d’applications d’entreprise.

Cette version améliore l’accès, la mise en relation et la transformation des données, et elle introduit des nouvelles fonctionnalités pour une automatisation des interfaces utilisateurs et des systèmes connectés. Les améliorations portent également sur les déploiements mais aussi sur le process mining avec des fonctionnalités qui permettent de générer automatiquement des processus métier directement à partir des enregistrements de données.

Malcolm Ross, Directeur Technique, se félicite : « Nous renforçons la promesse Appian Low-Code selon laquelle lorsque vous créez des applications avec Appian, vous devez vous attendre à créer vos applications 10 fois plus rapidement, à réduire vos coûts de maintenance de 50 % et à bénéficier de fonctionnalités supérieures par rapport au développement traditionnel ».