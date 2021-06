Après Google I/O et Microsoft Build 2021, l’Apple WWDC est l’autre grande conférence dédiée aux développeurs. Apple a fait son show, comme d’habitude, faisant avancer tous ses écosystèmes à coup de retouches plus ou moins utiles.

Apple se sentirait-elle finalement un peu à l’étroit dans son propre univers ? C’est finalement la question qui vient à l’esprit après la keynote de lancement de l’édition 2021 d’une WorldWide Developer Conference sans grande surprise et surtout sans nouveaux Mac M1. Maintenant que l’entreprise a réussi à faire des services une importante part de son chiffre d’affaires, la marque semble découvrir qu’il existe des consommateurs en dehors de son écosystème. Et qu’il serait finalement bien dommage de s’en priver.

Certes, la marque avait déjà montré récemment des signes d’ouverture en développant son service Apple TV+ pour Android, Fire TV et même pour la Xbox. Mais lors de sa WorldWide Developer Conference la marque a cherché à s’ouvrir à de nouveaux écosystèmes. Deux annonces ont ainsi marqué les esprits en la matière. Mais la WWDC 2021 a aussi été l’occasion pour Apple de lever le voile sur les prochaines versions de tous ses systèmes d’exploitation…

Siri et Facetime s’ouvrent au monde

Commençons par les timides signes d’ouverture, qui en appelleront probablement bien d’autres à l’avenir.

Tout d’abord, Siri sera déployé sur des accessoires de tierces parties ! Et oui, on pourra bientôt questionner Siri sur des appareils non estampillés d’une pomme croquée. Le premier appareil à en profiter devrait être un thermostat connecté Ecobee.

L’autre annonce phare, c’est l’arrivée de Facetime sur le Web et par voie de conséquences sur Windows et Android ! Après plus d’un an de crise pandémique et de confinement où les gens ont redécouvert Skype, apprivoisé Teams et Zoom et découvert Discord (et d’autres), Apple s’est finalement rendu compte que le côté « Moi je Facetime, parce que je ne parle qu’aux Apple Fans » n’était peut-être pas une si bonne chose et certainement pas dans l’air du temps. Du coup, l’éditeur annonce désormais supporter les appels Facetime sous Windows et Android à travers un navigateur Web (oui, qui n’est pas Safari donc…).

Et voici iOS 15

Pas de WWDC sans nouvelle version d’iOS, le système d’exploitation des iPhones. Après les grosses retouches visuelles de iOS 14 l’an dernier, l’éditeur a surtout concentré ses efforts sur son mécanisme de notifications (qui avait bien besoin d’un lifting et de s’inspirer d’Android), sur son navigateur Safari qui va enfin bénéficier d’extensions (jusqu’ici réservées à la version Desktop) alors qu’Apple fait partie des fondateurs du nouveau WECG, et sur plusieurs nouveautés FaceTime. Autre nouveauté, une fonction Live Text qui analyse les textes des photos, ce que Microsoft Lens et Google Lens font depuis bien longtemps.

iPadOS 15 s’émancipe un peu

Lors de la WWDC 2019, Apple annonçait la fission de son OS mobile : iOS demeurant l’OS des iPhone, les iPad disposant désormais de son propre OS « iPadOS ». Et les deux systèmes s’éloignent progressivement l’un de l’autre tout en conservant une base commune. Reste que le système est un peu coincé entre iOS et macOS. Ainsi Apple a bien annoncé une amélioration du multitâche sous iPadOS (avec une nouvelle façon de réarranger les apps ouvertes côte à côte) mais semble toujours vouloir brider son potentiel pour ne pas s’étendre sur les platebandes de macOS. Cependant la grande nouveauté réside surtout dans la possibilité d’installer des Widgets sur l’écran d’accueil.

macOS Monterey

Après Big Sur, la prochaine version de macOS s’appellera donc Monterey. Outre des améliorations à FaceTime et SharePlay, on retiendra l’arrivée de l’app Shortcuts (de l’iPhone) sur macOS et surtout la possibilité d’utiliser la souris et le clavier du Mac pour piloter un iPad à proximité (une fonctionnalité dénommée Universal Control) avec même la possibilité de faire du drag & drop de contenus entre les deux appareils. On notera également un lifting de Safari qui chipe au passage quelques bonnes idées de Edge et Chrome en matière de gestion des onglets notamment.

WatchOS 8 aussi…

Enfin, Apple a également dévoilé la prochaine édition du système d’exploitation qui anime sa montre connectée Apple Watch.

Les principales évolutions portent sur la santé avec de nouveaux exercices de fitness et un suivi de votre respiration durant votre sommeil.

L’écran d’accueil est également amélioré et le système de clés numériques pour voiture a été étendu aux chambres d’hôtel et aux serrures de la maison.