Avec un peu de retard sur ses habitudes (les annonces sont généralement en septembre) et au travers d’une conférence entièrement virtuelle plutôt terne, Apple a officialisé cette semaine sa nouvelle génération de smartphones, la première estampillée « 5G ».

Au total, quatre nouveaux modèles ont été présentés, qui viennent s’ajouter à l’iPhone SE introduit en mai dernier :

* iPhone 12 mini à partir de 809 euros avec écran 5,4 pouces, double appareil photo 12 Mpx dont un à zoom optique 2x et un ultra grand-angle 120°. Disponible mi novembre.

* iPhone 12 à partir de 909 euros avec écran 6,1 pouces, double appareil photo 12 Mpx dont un à zoom optique 2x et un ultra grand-angle 120°. Disponible le 23 octobre.

* iPhone 12 Pro à partir de 1159 euros avec écran 6,1 pouces, triple appareil photo 12 MPx dont un à zoom optique 4x (f/2,0), un ultra grand-angle 120° (f/2,4) et un grand-angle (f/1,6) plus un scanner LIDAR pour améliorer les photos de nuit. Disponible le 23 octobre.

* iPhone 12 Pro Max à partir de 1259 euros avec écran 6,7 pouces, triple appareil photo 12 MPx dont un à zoom optique 5x (f/2,0), un ultra grand-angle 120° (f/2,4) et un grand-angle (f/1,6) plus un scanner LIDAR pour améliorer les photos de nuit. Disponible mi novembre.

Tous les modèles sont compatibles 5G et tous sont animés par la nouvelle puce Apple Silicon A14 Bionic dont la grande particularité est d’être gravée en 5 nm. Apple annonce 50% de performance en plus.

Signalons que tous ces modèles sont compatibles avec le nouveau porte-cartes MagSafe permettant une recharge sans fil.

Enfin, on notera que l’iPhone 12 est livré sans chargeur et sans écouteur, officiellement pour des raisons environnementales, en réalité histoire de consolider les marges financières d’Apple sur chaque unité vendue… D’autant que cela aidera à booster les ventes du MagSafe et des earbuds… Personne n’est dupe.