La semaine aura été marquée par l’annonce des nouveaux Mac à base de processeurs ARM signés Apple. C’est un événement parce que ce lancement aura de très nombreuses répercussions sur tout le marché. Tout d’abord, il relance la compétition sur le marché des ordinateurs personnels. Ensuite, il relance la compétition sur le marché des processeurs mobiles, les nouveaux SoC M1 d’Apple semblant devoir proposer un challenge élevé à Intel et AMD en termes de rapport Puissance/consommation énergétique. En outre, Apple lance aussi, avec son M1 un défi à ARM et à Qualcomm. Enfin, il vient bouleverser l’univers du développement chez Apple bien entendu mais également par effet de bord dans l’univers Windows où Microsoft a tant de mal à imposer Windows on ARM. Guy Hervier et Jean-François Le Nilias déchiffrent tous les aspects de cette annonce et les conséquences de cette migration du monde « Mac » vers ARM.

Ils reviennent également sur une amusante étude qui essaye d’imaginer le futur du travail en 2035 et les nouveaux métiers IT qui s’imposeront d’ici là.

Enfin ils évoquent les annonces du lancement important de .NET 5 (qui rappelons le est désormais en open source), d’une alliance entre Google et OVHcloud autour d’Anthos, de Cloud Paks orientés Hyper Automatisation chez IBM ou le rachat de Workfront par Adobe.

   

EN BREF, CETTE SEMAINE

00:40 Apple lance ses premiers Macs sous ARM

C’est fait… Apple bascule ses MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini sous ses propres processeurs Apple Silicon à architecture ARM. Un coup dur pour Intel, un pari pour Apple et une aubaine autant qu’un camouflet pour Microsoft.

04:47 Microsoft lance son très unificateur .NET 5

Avec « .NET 5 », Microsoft unifie enfin le très Windows « .NET Framework » et son émanation open source « .NET Core ». Pour les entreprises, il est l’heure de migrer vers une plateforme à la fois open source et cross système pour développer aussi bien côté client que côté serveur.

07:00 OVHcloud et Google Cloud s’associent sur Anthos

Google cherche à étendre sa plateforme cloud hybride 100% logicielle « Anthos » à d’autres clouds. Après avoir annoncé l’arrivée d’Anthos sous AWS au printemps dernier, Google Cloud signe un partenariat stratégique avec le leader européen du cloud.

09:25 IBM met de l’hyperautomatisation dans ses Cloud Paks

Cloud Pak, Cloud Pak, Cloud Pak… Ainsi se résume la nouvelle stratégie d’IBM en matière de cloud privé et hybride. Des offres packagées qui s’enrichissent de nouvelles fonctionnalités d’hyperautomation. C’est notamment vrai du Cloud Pak for Automation orienté RPA qui s’enrichit de l’offre WDG Automation rachetée en juillet par IBM.

11:15 Adobe muscle sa plateforme Cloud Experience en avalant Workfront

Adobe va acquérir Workfront pour la jolie somme de 1,5 milliard de dollars afin de récupérer les fonctionnalités de gestion de workflows complexes de cette plateforme SaaS pour les intégrer au cœur de Experience Cloud, la plateforme de gestion des engagements clients de l’éditeur.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

12:36 Les métiers de l’IT en 2035

L’entreprise de demain sera-t’elle animée par les freelances, gérée par des plateformes distribuées et automatisées, gérée par des collaborateurs augmentés ou prendra-t’elle la forme de corporations automatisées ? Tous ces futurs sont explorés par la nouvelle étude « Work 2035 » de Citrix qui en déduit les nouveaux métiers IT qui en découleront…

À SUIVRE LA SEMAINE PROCHAINE

16:46 Sigfox Connect : les 18 et 19 novembre en virtuel

L’opérateur de télécommunications français spécialisé dans l’internet des objets et ses réseaux bas débit organise en virtuel un événement pour démontrer que tout le tapage médiatique autour de la 5G ne rend pas moins essentielle la « 0G », bien au contraire. Dans la Supply Chain 4.0, dans la maison, dans les services postaux, dans l’assurance, comme dans bien d’autres domaines, l’IoT et l’efficience des réseaux Sigfox jouent un rôle transformateur.

COUP DE CŒUR / COUP DE GUEULE

18:00 L’europe ouvre une nouvelle enquête antitrust contre Amazon

L’UE accuse Amazon de pratiques illégales en profitant de sa double fonction de marchand et de marketplace pour s’affranchir des risques et des coûts d’analyse de marché que doivent pratiquer en temps normal toute entreprise. Les données de sa marketplace lui permet de connaître gratuitement ce qui marche le mieux et de vendre alors à son compte ces produits à succès. Rappelons qu’Amazon est déjà sous l’inspection de la Federal Trade Commission aux US pour exactement la même raison.