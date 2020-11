Voilà un partenariat original et plutôt inattendu. Le leader du cloud européen s’associe à Google Cloud pour offrir davantage de solutions de confiance aux entreprises à l’heure où prime la souveraineté des données européennes.

Ce partenariat permet à OVHcloud de proposer une offre « Hosted Private Cloud » reposant sur la technologie de cloud hybride de Google, Anthos, et l’hébergement sur les infrastructures hyper évolutives d’OVHcloud.

Une offre de cloud privé hébergé qui est finalement très similaire à ce que OVHcloud propose déjà avec VMware Cloud Fondation et proposera en début d’année 2021 avec Nutanix Enterprise Cloud ou encore NetApp.

Rappelons qu’Anthos est une offre packagée de Google Cloud conçue pour servir de fondation à un cloud privé et hybride. La plateforme 100% logicielle s’appuie sur Kubernetes, GKE, Knative, Istio et un ensemble de services GCP complémentaire (comme Migrate for Anthos pour transformer les VM en containers ou encore la solution serverless Goocle Cloud Run).

Ce n’est pas le premier partenariat de Google autour d’Anthos. En Avril dernier, l’hyperscaler américain avait déjà annoncé la disponibilité d’Anthos sur AWS. Google poursuit donc sa volonté d’imposer Anthos sur tous les clouds en signant un nouveau partenariat avec le leader européen du cloud.

Pour les entreprises qui ont développé des applications en s’appuyant sur la plateforme Anthos, cette offre leur permet de s’assurer d’un stockage européen et certifié de leurs données et workloads les plus sensibles.

Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, estime qu’ « en écoutant nos clients, nos partenaires et les décideurs publics en Europe, nous comprenons leur besoin d’un contrôle et d’une autonomie renforcés. Nous y répondons de nombreuses manières et nous nous réjouissons de continuer à tenir nos engagements envers nos clients de manière significative, avec un partenaire dont nous partageons les valeurs de confiance, d’innovation, de collaboration, d’ouverture, de sécurité, d’interopérabilité, de transparence et de responsabilité environnementale afin d’apporter ensemble davantage de valeur et aider nos clients à accélérer leur transformation numérique ».

Ce partenariat marque un rapprochement entre un fournisseur de cloud européen et un hyperscaler américains afin d’apporter de nouveaux scénarios de déploiement aux entreprises européennes et internationales. Typiquement, elles peuvent envisager de déployer leurs workloads sur Google Cloud pour leurs clients américains et sur OVHcloud pour leurs clients européens, tout en conservant les mêmes technologies et scripts.

Il sera cependant intéressant de voir dans quelle mesure ce partenariat pourrait s’inscrire dans le projet Gaia-X. On le sait, les infrastructures d’OVHcloud servent en quelque sorte de PoC aux API et aux services mis en œuvre au sein de Gaia-X. En revanche, l’univers Google Cloud ne suit pas a priori (ou en tout cas pas encore)les Policy Rules de Gaia-X.

En attendant, ce partenariat démontre une nouvelle fois le dynamisme actuel d’OVHcloud et renforce encore un peu plus son aura sur le cloud européen. Un partenariat dont se réjouit bien évidemment Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud qui précise qu’ « il s’agit d’un pas important pour créer une nouvelle proposition de valeur sur le marché européen. En combinant des technologies de pointe pour la communauté des développeurs, tout en renforçant un écosystème d’acteurs unis autour d’un même socle de valeurs est essentiel pour OVHcloud… Nous sommes fiers de nous associer à Google Cloud pour fournir conjointement des solutions innovantes qui répondront aux exigences croissantes de l’Europe en matière de souveraineté des données. »