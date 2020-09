En réalisant l’acquisition de la société APPLIWAVE, en novembre 2019, le groupe Septeo, leader européen des legaltech, faisait une entrée remarquée sur le marché des opérateurs Télécoms. Quelques mois après cette acquisition, les synergies s’opèrent pour donner naissance à la première offre de téléphonie directement intégrée aux solutions logicielles pour avocats et notaires du groupe Septeo.

S’appuyant sur la technologie Centrex en mode SaaS, la solution VOICE développée par Appliwave permet aux avocats et notaires de bénéficier des dernières technologies en matière de VOIP : mobilité, convergence fixe et mobile, application smartphone, serveur vocal interactif. La solution VOICE d’APPLIWAVE répond ainsi aux exigences d’efficacité, de mobilité et de sécurité exprimées par les professionnels du droit.

En intégrant la solution de téléphonie VOICE au cœur de ses solutions logicielles, le groupe Septeo permet aux avocats et notaires d’exploiter pleinement l’ensemble des informations liées à leurs solutions logicielles Secib ou Genapi : remontée des fiches contacts, rattachement des appels aux dossiers clients, calcul du temps passé.

Avec le lancement de solutions packagées de nouvelle génération, Appliwave souhaite offrir à ses partenaires éditeurs logiciels une offre à forte valeur ajoutée, conçue intégralement pour les professionnels du droit. Au-delà de proposer cette solution métier à ses partenaires, Appliwave assurera également des développements spécifiques, ainsi que le support aux utilisateurs.

Pour Hugues GALAMBRUN, Directeur Général de Septeo : « Depuis toujours, Septeo s’attèle à innover dans le secteur des Legaltechs. Proposer cette nouvelle évolution de nos logiciels métier avec la solution intégrée de téléphonie Appliwave, c’est d’abord offrir à nos clients finaux un outil collaboratif qui augmentera leur productivité. De ce fait, nous répondons mieux à leurs attentes en termes de valeur ajoutée de nos solutions et d’agilité dans leurs usages ».

Sacha LAASSIRI, Directeur Général chez Appliwave : « Le secteur des Legaltechs est en pleine croissance. Dans ce contexte, nous souhaitons nous démarquer des principaux opérateurs Telecoms traditionnels du marché en proposant une offre métier. En nous associant aux leaders du marché des Legaltechs, à l’image de Genapi pour les notaires et de Secib pour les avocats, nous allons leur permettre de se différencier et d’accompagner leurs clients dans leurs projets de transformation numérique ».

Proposée sous forme d’abonnement et 100 % Cloud, cette offre peut également intégrer une série de fonctionnalités additionnelles grâce à la technologie IP. Son déploiement simplifié, qui ne requiert aucune installation spécifique mais seulement un smartphone ou téléphone IP, est une force pour l’agilité et la transition technologique des études notariales et des cabinets d’avocats.

La technologie VOICE développée par Appliwave a été présentée en exclusivité lors de l’événement Legal Digital Day organisé par le groupe Septeo le 9 juillet 2020. Le Legal Digital Day est le 1erSalon virtuel dédié à la transformation numérique et digital des métiers du droit (avocats, notaires et juristes d’entreprises).