Arcserve annonce « Arcserve X Series Aplliances Secured by Sophos », un nom à rallonge pour désigner une nouvelle appliance de stockage de la gamme X Series, d’une capacité de 3 pétaoctets, dont les données sont protégées en standard via les logiciels de cyber protection et de sécurisation de Sophos (Sophos Intercept X Advanced).

Ces nouvelles baies combinent de manière unique et innovante une protection des terminaux grâce au Deep Learning, une reprise après sinistre sur site et hors site avec plus de 3 pétaoctets de capacité effective par unité, et une évolutivité linéaire pour augmenter la capacité de stockage des entreprises en fonction de leurs besoins.

Conçues à partir de technologies cloud-natives, les appliances « X Series » permettent de réaliser des économies d’échelle en combinant la sauvegarde sur site et hors site et la restauration rapide dans les clouds publics et privés, notamment Arcserve Cloud, AWS, Azure, Nutanix Objects, Eucalyptus, Rackspace, etc.

En outre, avec leurs 56 coeurs CPU et leur 1 To de RAM, ces appliances peuvent également faire tourner des dizaines de VM pour étendre leurs usages.

Ivan Pittalugo, directeur technique, assure que ces « nouvelles appliances permettent aux entreprises ayant des volumes de données importants d’utiliser une seule solution pour la sauvegarde, la cybersécurité, la reprise après sinistre sur l’Appliance et dans le cloud, avec des options de haute disponibilité ».