Ariadnext, spécialiste de l’identité digitale, assure la vérification à distance de l’identité des candidats pour le compte de l’éditeur de plateformes de recrutement Pixid.

Outre la satisfaction d’une obligation réglementaire (loi du 24/07/2006), ce procédé permet de lutter contre la fraude. Mais plus encore, en raison de la crise sanitaire et de la transformation numérique des entreprises, il devient une condition essentielle à l’entrée en relation entre recruteurs et recrutés.

Durant leur parcours d’onboarding, les candidats prennent en photo leurs documents d’identité qui sont envoyés vers la solution Ariadnext, fondée sur l’IA qui effectue ensuite de nombreux contrôles et délivre un verdict aux recruteurs. A l’issue de cette étape, ils poursuivent (ou pas) le processus de recrutement.

Tous les documents d’identité (CNI, passeport, carte de résident, carte de ressortissant, carte de séjour, certificat ADR – formation de conducteur, justificatif de domicile et RIB) peuvent être vérifiés par l’intelligence artificielle de la plateforme Ariadnext.