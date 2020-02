Le fondeur enrichit sa gamme Cortex-M avec un nouveau modèle baptisé M55 qui devrait multiplier les performances en calculs pour l’Intelligence Artificielle, par rapport à la version précédente.

Moins connue que sa famille Cortex-A qui anime la plupart des smartphones et tablettes du marché, la gamme Cortex-M est une famille de processeurs RISC s’appuyant sur l’architecture ARM destinée au monde de l’embarqué. Rappelons qu’ARM propose aussi la famille Cortex-R dédié aux équipements temps réel.

Comme tous les modèles de la gamme ARM, ce nouveau Cortex-M55 est accessible à un coût optimisé et dessiné pour consommer très peu d’énergie.

Ce processeur est le premier system-on-chip basé sur l’extension du système ArmV8.1-M, Helium, qui enrichit le jeu d’instructions de 150 nouvelles fonctions. Les traitements sur des entiers de 8, 16 et 32 bits et ceux sur les nombres à virgule sur 16 et 32 bits, sont ainsi optimisés. De quoi multiplier les performances dans de nombreux domaines d’application comme l’audio ou pour les réseaux neuronaux.

Mais c’est surtout le marché du Machine Learning qui est ici visé. Le constructeur annonce une multiplication par 5 des performances dans le traitement du son, et par 15 en ce qui concerne le machine learning.

Parallèlement à ce M55, ARM annonce le lancement d’un nouveau NPU complémentaire, l’Ethos-U55, une sorte de coprocesseur hautement configurable (de 32 à 256 unités de calcul) et destiné à être appairé avec les gammes Cortex-M55, M33, M7 ou M4. Selon le constructeur, et avec l’intégration de ce circuit, les vitesses de traitement pourraient être multipliées jusqu’à 50 fois, et l’efficience énergétique par 25 fois. Rappelons que les Ethos sont une nouvelle gamme d’accélérateurs IA, des NPU (Neural Processing Unit) conçus comme des coprocesseurs dédiés à l’accélération de l’apprentissage et des inférences des réseaux de neurones.

Les 2 circuits seront disponibles rapidement cette année, et accompagnés d’un ensemble complet de logiciels et bibliothèques pour en exploiter le potentiel avec notamment des interfaces vers Google TensorFlow et Facebook PyTorch.