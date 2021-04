Scality, spécialiste du stockage unifié, et HPE lancent conjointement une solution de stockage objet présentée comme simple, agile et professionnelle : Artesca.

Artesca est une solution axée sur les applications et adaptée aux nouveaux et futurs workloads. Les débits importants et la faible latence répondent aux besoins forts des applications d’IA, d’apprentissage automatique, du Big Data ou de l’Edge Computing.

Immédiatement disponible sur de nombreux serveurs intelligents, hybrides et all-flash de HPE, l’offre adresse de nombreux cas d’usage, du edge au data center et au cloud, et tout particulièrement dans le cadre d’applications cloud native dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et du Big Data

Parmi les avantages mis en avant, et outre une grande simplicité d’installation, on retiendra une console unique qui permet de contrôler les données multi-cloud, la gestion des flux, les API et les fonctions de recherche de métadonnées utilisateurs. Des accès à des informations analytiques sont également fournis.

La solution se veut « nativement cloud » et « orientée Kubernetes » ce qui facilite les évolutions vers des environnements de ce type.

Chris Power, VP et DG chez HPE, relève : « Cette solution, associé à un nouveau catalogue de six serveurs cloud native axée sur les applications, est dotée d’une interface intuitive pour les développeurs et qui permet de stocker, de gérer et d’accéder aux données des applications cloud native, où qu’elles se trouvent – dans un datacenter, en périphérie, ou dans le cloud public ».