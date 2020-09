En vigueur à travers l’Europe depuis 2 ans, le Règlement Général sur la Protection des Données peine à être mis en œuvre par les artisans, dont le président du réseau des Chambres des Métiers et de l’Artisanat estime « qu’il est pratiquement impossible de s’y conformer, car la tâche est trop lourde ».

Fort de ce constat, Asklépian a développé une offre dédiée à ces (petits) entrepreneurs et dont les modalités sont adaptées à leur rythme d’activité. La proposition, déclinée en séances de conseils individuelles ou collectives, s’étend sur 9 mois et à raison d’une séquence mensuelle. Le principal objectif est d’aider les participants à définir leurs objectifs, les aider à construire une trame documentaire et co-construire leur projet de mise en conformité.

Outre un important travail personnel et propre à chaque entreprise, les dirigeants bénéficient dans ce programme de conseils personnalisés incluant la relecture et la correction de leur travaux.

A l’heure de la transition numérique, c’est toute l’organisation des artisans qui s’en trouve modifiée et de nombreux aspects de leur activité sont concernés par le RGPD.

Prise de rendez-vous clientèle, gestion du site internet, gestion des contacts clients, relations clients et relations fournisseurs, planification de l’activité des salariés, gestion des relances clients, autant d’aspects auxquels ils doivent prêter attention pour passer au numérique dans le respect du RGPD.

Et rassurer leurs fournisseurs, partenaires et bien sûr leurs clients.