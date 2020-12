Asten vient d’obtenir la certification HDS sur la totalité de son périmètre hébergeur d’infrastructure physique et d’infogérance.

Acteur majeur de l’infogérance, le Groupe Asten rejoint ainsi le cercle restreint des acteurs certifiés HDS. Implanté au Relecq-Kerhuon, Rennes et Nantes, le Groupe Asten détient 3 filiales : Asten Cloud (hébergement et cybersécurité), Asten Lab (Big Data et développements Web & Mobiles), Asten Retail (édition et intégration de solutions d’encaissement pour la GMS).

L’offre HDS d’Asten Cloud est référencée par l’Agence du Numérique en Santé (ANS), et donc disponible pour les acteurs « santé » fortement impactés par la transformation numérique en répondant notamment aux enjeux liés à la Disponibilité, l’Intégrité, la Confidentialité et la Traçabilité des données et systèmes d’information de santé (DICT).

Laurent Dagorn, RSSI, confirme : « L’obtention des certifications ISO 27001 et HDS atteste du niveau de sécurité de nos infrastructures et de nos services. C’est un gage de confiance supplémentaire pour nos clients ».