Toujours en quête d’innovations, Asus présente un écran mobile au format très original ainsi que ses premiers PC dotés d’un vrai GPU « Arc » signé Intel.

Asus est sans aucun doute l’un des constructeurs les plus innovants du marché, n’hésitant jamais à sortir des sentiers battus pour proposer des designs insolites et des technologies audacieuses à l’instar des ScreenPad, ScreenPad Plus, ScreenXpert, intégration du tag Tile dans les PC, etc.

Il le démontre une nouvelle fois avec un écran portable tactile offrant à votre PC de nouvelles interactions.

Plus qu’un écran, un concept original

Depuis bientôt deux ans, Asus tente avec ses gammes « Duo » d’imposer un second écran sur les ordinateurs portables. Les Zenbook Duo sont ainsi équipés au-dessus du clavier d’un écran tactile tout en largeur pour accueillir des barres d’outils sans réduire le canevas de travail, placer des fenêtres d’applications en arrière-plan sur lesquelles on veut garder un œil, étendre la surface du bureau, etc.

Le nouvel écran ProArt Display PA147CDV semble justement tout droit inspiré du ScreenPad Plus. Il s’agit d’un écran ultra nomade (il est équipé de sa propre batterie) qui joue à la fois le rôle d’écran externe et de panneau tactile pour de nouvelles interactions avec son PC. Cet écran est tout en largeur avec une résolution atypique de 1920 par 550 pixels. Présenté comme un outil pour créatifs en situation de mobilité, il peut aussi séduire bien des directions métiers et DSI en quête de nouveaux systèmes de pilotage et d’interaction pour satisfaire des besoins métiers spécifiques.

Il peut typiquement être utilisé pour afficher en temps réel ses emails ou des fils twitter sans empiéter sur l’écran principal, pour afficher les barres d’outils des logiciels Adobe sans masquer une partie du canevas, pour afficher des fenêtres secondaires, ou encore comme une sorte de tablette graphique. L’appareil peut être placé verticalement ou horizontalement, ce qui multiplie les cas d’usage.

Et deux nouveaux PC

Ces derniers mois, Asus a beaucoup œuvré pour populariser les écrans OLED sur sa gamme PC, y compris sur les machines à moins de 700 euros. Le fabricant poursuit sur sa lancée avec deux nouveaux PC.

Le Zenbook 13S est un PC ultra léger et ultra fin, doté d’une dalle tactile 13,6 pouces OLED au format 16:10. Il est animé par un processeur AMD Ryzen 5 6600U ou Ryzen 7 6800U. Il s’inscrit dans la volonté affichée par Asus d’offrir la qualité OLED au plus grand nombre.

Le Zenbook Pro 15 Flip profite lui d’une grande originalité. Il est l’un des premiers PC à incorporer le nouveau GPU ARC d’Intel !

Rappelons qu’Intel a décidé de venir directement concurrencer AMD et NVidia sur le marché des accélérateurs graphiques « séparés » (autrement dit non intégré dans un SoC). Officiellement lancée fin mars, la gamme des GPU « Intel Arc » se compose pour l’instant de la série « A » destinée aux ordinateurs mobiles en attendant l’arrivée prochaine des cartes graphiques pour Desktops et serveurs.

Équipé d’une dalle OLED 120 Hz (d’une résolution de 2880 x 1620 pixels), ce PC est animé par un processeur Core i7-12700H et d’un GPU séparé Intel Arc A370M.



Et un nouveau logo…

Ces nouveaux appareils présentent une autre nouveauté… Ils arborent un nouveau logo en forme de A stylisé qui remplace l’ancien logo « Asus ».

Difficile de ne pas voir dans ce nouveau logo une étrange ressemblance, voire un clin d’oeil assumé, au logo « Starfleet » qui arbore les uniformes des personnages de Star Trek.

Amusant non?