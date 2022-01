Atera, l’une des plateformes de surveillance et de gestion informatique à distance en mode SaaS les plus en vogue et les plus dynamiques du marché, continue de s’enrichir avec désormais des fonctionnalités de visibilité des réseaux et de patch management.

Lancée en France en septembre 2020, la solution SaaS de supervision à distance des systèmes IT (RMM) et d’automatisation des services professionnels (PSA) d’Atera ne cesse de s’enrichir de nouveaux services et fonctionnalités pour simplifier le quotidien des équipes IT en charge des infrastructures.

Cette fois, les améliorations se focalisent sur la découverte et la visibilité des réseaux mais aussi la toujours délicate gestion des patchs Windows.

Il ne peut y avoir de maintenance proactive, de sécurité d’infrastructure et de planification des supports informatiques sans une bonne visibilité des réseaux. La solution RMM d’Atera incorpore désormais une nouvelle option (à acquérir séparément, mais qui peut être évaluée gratuitement) de découverte de réseau. Cette dernière identifie et répertorie automatiquement chaque actif et chaque composant d’un parc informatique. Elle permet notamment de repérer automatiquement toutes les possibilités de mises à niveau, épargnant ainsi aux utilisateurs les efforts considérables nécessaires pour le faire manuellement. Mais elle offre également une dimension PSA (automatisation des services professionnelles) car elle peut aussi être utilisée pour détecter des opportunités de vente incitative que vous pouvez proposer directement à vos clients.

Repensée, la nouvelle version enrichie de cette découverte réseau permet de réduire de 60 % les temps de scanning sur les parcs clients des utilisateurs.

Dans le prolongement de cette découverte réseau, Atera introduit dans sa plateforme RMM une nouvelle fonctionnalité « Windows Patch ». Celle-ci permet de gérer depuis la solution SaaS d’Atera les différentes mises à jour de Windows sur l’ensemble des postes. Au-delà d’assurer une supervision de l’installation de ces patchs, elle permet aussi de contrôler et notamment d’empêcher les mises à jour automatiques de Microsoft afin de les valider avant de les déployer.