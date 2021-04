Atera, fournisseur d’une plateforme d’automatisation basée sur la data science, intègre de nouvelles fonctionnalités majeures et plus de 200 scripts développés par la communauté.

Atera a lancé sa solution RMM (Remote Monitoring Management, supervision à distance des systèmes IT) en mode SaaS en France en septembre dernier. La solution, qui est facturée par technicien et non par appareils monitorés, embarque également des fonctionnalités d’automatisation des services professionnels (PSA).

L’éditeur lance plusieurs fonctionnalités majeures pour enrichir sa plateforme dont de nouvelles options d’intégration pour la solution de sauvegarde d’Acronis, l’automatisation des protocoles SNMP (Simple Network Monitoring Protocol) via des templates ainsi que de nouvelles API. À ces nouvelles fonctionnalités viennent s’ajouter plus de 200 nouveaux scripts développés par la communauté d’Atera (ce qui porte au-delà de la barre des 500, le nombre de scripts d’automatisation et d’intégration disponibles).

En plus de permettre la surveillance des ordinateurs et des serveurs des clients, par le biais d’agents installés, Atera permet également la surveillance des imprimantes, des RAID, des routeurs, des switchs et de tout autre dispositif SNMP. Les nouveaux templates permettent d’automatiser les actions relatives aux différents terminaux SMTP et de les dupliquer pour gagner du temps. Rappelons que les templates sont par ailleurs partagés par la communauté d’Atera pour permettre à chacun de tirer profit de l’expérience de leurs confrères.

Autre nouveauté majeure, Atera a enfin publié tout un jeu d’API Rest pour ses différentes fonctionnalités ce qui en fait désormais une véritable plateforme RMM plutôt qu’une simple solution SaaS, pour une intégration sans coutures avec toutes les solutions IT tierces et les propres outils des entreprises. Cette platformisation par les API permet aussi de pousser les automatisations beaucoup plus loin et d’intégrer Atera dans des approches « Infrastructure as Code ».