Red Hat (qui rappelons-le appartient aujourd’hui à IBM) multiplie les partenariats autour d’OpenShift et des approches « cloud Hybride ». Atos et IBM signent un partenariat autour de l’intelligence artificielle et l’IoT pour optimiser les opérations des entreprises des secteurs de l’industrie, de la production et de la logistique.

Atos et IBM sont des partenaires de longue date. Mais les deux entreprises annoncent renforcer ce partenariat.

IBM fait feu de tout bois pour imposer Red Hat Linux et sa technologie OpenShift (basée sur Kubernetes) aussi bien sur le cloud public (avec par exemple le programme ORA – Azure Red Hat OpenShift) que au coeur des infrastructures des entreprises. IBM a misé toute sa stratégie sur le cloud hybride (notamment avec ses Cloud Paks). Cet accord avec Atos doit conduire à une plus large adoption de RHEL (Red Hat Linux Enterprise) et OpenShift dans les entreprises du secteur de l’industrie, de la logistique, des transports, de l’énergie.

« Dans le cadre de cette alliance, les clients auront accès à des solutions d’automatisation adaptées aux spécificités de leur métier. Ces solutions utiliseront l’IA et le cloud hybride pour accélérer l’adoption de nouvelles technologies, augmenter la productivité et réduire les coûts » expliquent les deux entreprises dans leur communiqué.

L’accord porte notamment sur :

– Les solutions de gestion du cycle de vie des actifs qui s’appuient sur la suite spécialisée IBM Maximo.

– Les solutions de surveillance des actifs et d’optimisation des activités de MRO (maintenance, réparation et exploitation) mixant le potentiel d’intégration d’IBM Maximo à l’IoT et l’IIoT.

– Les solutions d’optimisation de l’emballage, du transport et de la logistique qui s’inscrivent dans l’approche de solutions décarbonées sponsorisées par Atos en optimisant l’emballage, le transport et la logistique des produits tout en réduisant les dépenses.

– Les solutions SMART de contrôle et d’optimisation des déchets/énergie, qui s’inscrivent là encore dans des approches « Green » afin d’aider les fabricants et les entreprises à mieux gérer les déchets et à optimiser leur consommation d’énergie. Ces solutions s’appuieront notamment sur les IA d’IBM Watson.

« IBM entend accélérer la transformation numérique de ses clients en collaborant avec des partenaires parmi les plus innovants du monde et les plus à l’écoute des besoins des entreprises. L’extension de l’alliance entre IBM et Atos vient renforcer cette mission », a déclaré Bob Lord, SVP Cognitive Applications and Ecosystems, IBM.

« Ensemble, nous allons relever certains des défis les plus urgents auxquels les organisations sont confrontées et leur permettre d’optimiser leurs opérations au sein de leurs usines et infrastructures » ajoute Nourdine Bihmane, Directeur des activités de Décarbonation et Directeur Marchés de Croissance chez Atos.