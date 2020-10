Atos annonce avoir finalisé l’acquisition de l’américain Paladion, afin d’enrichir son expertise en matière de sécurité managée et renforcer sa présence sur le sol américain.

En matière de cybersécurité, les capacités de détection et de réponse (Managed Detection & Response) sont devenues essentielles pour toutes les entreprises et jouent un rôle clé dans leurs capacités de cyber résilience. Cette acquisition permet ainsi à Atos d’accueillir les 800 employés et experts en la matière de Paladion et de renforcer ainsi ses compétences en matière d’anticipation, de gestion et de réponse face aux cybermenaces.

Cette acquisition permettra également à Atos d’étendre sa couverture mondiale en matière de surveillance et d’intervention dans le domaine de la cybersécurité avec 4 centres d’opérations de sécurité (Security Operations Centers, SOC) supplémentaires aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Inde.

Enfin l’acquisition de Paladion s’inscrit aussi dans la volonté d’Atos de développer la prochaine génération du SOC prescriptif en intégrant la plateforme d’intelligence artificielle (IA) AIsaac de Paladion. Ce modèle SaaS pour la détection et la réponse aux menaces multi-vecteurs est une technologie brevetée avec plus de 1000 cas d’utilisation et 100 modèles d’IA.