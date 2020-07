La façade maritime de l’Europe, et de la France, est très importante et les ports y sont nombreux : 74% des marchandises importées le sont par voie maritime. Les acteurs qui ont été longtemps isolés les uns des autres sont en pleine transition numérique, et leurs systèmes informatiques de plus en plus interconnectés. Et ils le seront demain encore plus.

Dans ce contexte, l’arrêt de l’activité suite à une panne, une cyberattaque ou un problème informatique aurait non seulement des conséquences économiques à l’échelle du continent mais les risques de blocage d’autres sites ou de propagation des difficultés ne peuvent être exclus.

C’est pour prendre en compte ces changements et apporter des solutions qu’Atos, Naval Group et différents acteurs du secteur, sous la supervision de SystemX, se lancent, pour 42 mois, dans le projet PFS (Port du Futur Sécurisés).

Parmi les étapes clefs déjà identifiée, l’identification des « métiers critiques » et des événements redoutés dans un port, la modélisation de ces métiers tels qu’ils seront d’ici 2 à 5 ans, l’intégration de ces différents modèles dans une plateforme représentative, à la fois techniquement et fonctionnellement, des ports industriels du futur, l’analyse des risques et la définition de la politique de sécurité et de l’architecture adaptées et la réalisation d’un ensemble de solutions modulaires et adaptables sur une plateforme représentative des ports industriels du futur.

Reda Yaich, Chef du projet PFS, indique : « De par leur importance économique et la grande complexité et variabilité des fonctions, métiers et technologies qui interagissent (distribution d’énergie, systèmes industriels, gestion de passagers et de marchandises, grutage et travaux portuaires, contrôle d’accès, surveillance maritime, etc.), le risque d’impact en cas de dysfonctionnement des chaînes logistiques ou d’accident industriel est majeur. L’objectif de ce projet est d’imaginer ce que sera le port de demain et d’étudier les solutions qui rendront plus robuste et résiliente cette infrastructure portuaire de manière générique ».