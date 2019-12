Atos annonce la conclusion d’une entente visant l’acquisition de Maven Wave.

Société américaine de conseil et prestation en transformation numérique des grandes entreprises, Maven Wave est l’un des principaux partenaires de Google Cloud aux US avec huit spécialisations « Cloud Partner ». Elle a été reconnue « partenaire de services Google Cloud de l’année » pour l’Amérique du Nord en 2018 et 2019.

L’entreprise est notamment spécialisée dans le développement de solutions numériques « cloud native » mais aussi dans l’analyse de données et le Machine Learning sur des plateformes hybrides et multi-cloud. Avec un siège social situé à Chicago, elle compte plus de 330 employés et générera un chiffre d’affaires d’environ 130 millions de dollars en 2019.

Cette acquisition fait suite à celle d’un autre acteur américain réalisée en 2018 et qui avait non seulement permis à Atos d’accélérer son implémentation sur le territoire Nord-Américain mais également de s’affirmer comme la première entreprise française de services numériques.

L’acquisition de Maven Wave permet aujourd’hui à Atos d’assoir encore un peu plus sa position outre-atlantique (devenue la plus importante région du groupe) et d’assurer sa position de leader mondial dans la fourniture de solutions Google Cloud.

« Maven Wave illustre parfaitement la stratégie d’acquisition de notre société, en renforçant l’expertise-clé du Groupe au service de l’accélération de notre croissance organique » précise Elie Girard, Directeur Général d’Atos.

Rappelons qu’en avril 2018, juste avant de racheter Syntel, Atos avait conclu un partenariat mondial unique avec Google Cloud autour du cloud hybride, de l’analyse de données et de l’environnement de travail connecté. Un partenariat qui s’est traduit par l’ouverture de laboratoires d’intelligence artificielle dans le monde entier, notamment dans les bureaux d’Atos à Londres, Dallas, Munich et en région parisienne.