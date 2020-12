Considéré par Gartner comme le troisième plus grand fournisseur mondial de services gérés de cybersécurité, Atos annonce son intention d’acquérir le spécialiste MSS (Managed Security Services) néerlandais Motiv ICT Security.

Avec cette acquisition, Atos s’offre non seulement les talents de 180 experts cybersécurité hautement qualifiés mais également un nouveau SOC opérationnel sur les Pays-Bas qui viendra enrichir le réseau mondial de SOC de l’ESN française. Il récupère au passage une centaine d’entreprises clientes, principalement d’Europe du Nord.

« Motiv et Atos partagent la même vision de la sécurité, où convergent enjeux commerciaux de l’entreprise et impératifs technologiques, en s’appuyant sur des capacités souveraines, une relation étroite avec le client et des services intégrés. Cette acquisition stratégique confirme une nouvelle fois la position de leader d’Atos sur le marché européen de la cybersécurité », explique Pierre Barnabé, SEVP, Directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos. « Cette opération vient compléter une série d’acquisitions stratégiques visant à faire d’Atos le principal partenaire de sécurité des entreprises dans leur parcours de transformation numérique ».

Rappelons qu’Atos a notamment acquis, dans le secteur de la cybersécurité, l’américain Paladion en octobre dernier, l’allemand SEC Consult Group également en octobre, le français « Digital.Security » cet été, ainsi que la plateforme de gestion des identités IDnomic.