Atos annonce avoir vendu via son partenaire Intelligent Wave un premier simulateur QLM sur le sol japonais. Rappelons que depuis plusieurs années, Atos commercialise une machine qui émule, à partir de serveurs classiques, le comportement d’un ordinateur quantique de 41 Qubits.

Dénommé QLM pour Quantum Learning Machine, le système d’Atos est spécialement pensé pour permettre aux entreprises et centres de recherches d’expérimenter l’informatique quantique et développer des algorithmes spécifiques en attendant que les premiers ordinateurs quantiques universels performants soient véritablement disponibles sur le marché.

Lancé en 2017 et remise à niveau en 2018, la machine Atos QLM a déjà trouvé preneurs en Autriche, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Angleterre, aux Etats-Unis mais aussi en Inde et au Sénégal, principalement auprès de centres de recherche et des grandes entreprises de l’énergie.

Découvrez Atos QLM en vidéo et en 40 secondes :