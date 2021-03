Autodesk, spécialiste des logiciels de conception et d’ingénierie, annonce avoir acquis pour 1 milliard de dollars l’éditeur Innovyze, grand spécialiste mondial des outils à destination de l’industrie de l’eau. Ce dernier développe des logiciels dans le domaine de la modélisation, de la simulation et de l’analyse prédictive pour les infrastructures hydrauliques.

Les produits d’Innovyze permettent, notamment, de créer des réseaux de distribution d’eau, des systèmes de récupération de l’eau, des usines de traitement de l’eau et des eaux usées et des systèmes de protection contre les inondations plus durables et rentables. Le portefeuille d’Innovyze, associé aux solutions de conception et d’analyse d’Autodesk offre aux ingénieurs, aux compagnies des eaux et aux experts de l’eau la possibilité de mieux répondre aux problèmes et d’améliorer la planification.

Ce rachat s’inscrit à la fois dans les initiatives de création de jumeaux numériques et dans la volonté de l’éditeur d’exploiter le potentiel du numérique pour des industries plus durables et plus en phase avec les urgences écologiques actuelles.

Andrew Anagost, Président et PDG d’Autodesk explique son investissement : « On estime qu’il faudrait injecter 1 900 milliards de dollars afin de répondre aux besoins en infrastructures hydrauliques mondiales d’ici 2030 ; ainsi en modifiant fondamentalement la manière dont nous concevons, construisons et exploitons ces infrastructures, nous serons mieux armés pour surmonter ce défi et donner vie au monde meilleur que nous avons imaginé ».