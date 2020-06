On ne mettra jamais suffisamment en garde les utilisateurs contre les risques inhérents aux Apps Stores même officiels. Ils ont beau intégrer des processus de certification, de signature numérique et de contrôle antimalware, ils ne peuvent pas garantir une « sécurité à 100% », tout bonnement parce que cette dernière n’existe pas. C’est pourquoi régulièrement les chercheurs découvrent de nouvelles apps pourtant officiellement diffusées sur les stores contenant des portes dérobées, des spywares ou des adwares particulièrement curieux et avides de données personnelles.

Derniers en date, les chercheurs d’Avast viennent de découvrir 47 applications de type HiddenAds, une sorte de cheval de Troie marketing caché sous la forme d’une application légitime et utile, mais qui en réalité diffuse des publicités intrusives sur l’appareil. Au total, ces applications ont été téléchargées plus de 15 millions de fois à ce jour. Ces applications sont capables de masquer leur icône de sorte que l’utilisateur ne sait plus trop comment les désinstaller et surtout d’afficher des publicités intrusives quelles que soient les applications lancées et souvent à des moments très inopportuns gênant par exemple votre réponse à un SMS ou un email.

Même si l’utilisateur désinstalle l’application, les publicités continuent à être diffusées sur le smartphone. Une irritation qui se traduit souvent par des mauvaises notes sur le Store et qui doivent attirer l’attention et la méfiance de l’utilisateur avant que celui-ci ne tente de l’installer la première fois.

Les principales applications pointées par Avast, principalement des jeux, se nomment (ou plutôt se nommaient, Google alerté par l’éditeur ayant fait le ménage au moins partiellement) : Draw Color by Number, Skate Board – New, Find Hidden Differences, Shoot Master, Stacking Guys, Disc Go!, Spot Hidden Differences, Dancing Run – Color Ball Run, Find 5 Differences, Joy Woodworker, Throw Master, Throw into Space, Divide it – Cut & Slice Game, Tony Shoot – NEW, Assassin Legend, Flip King, Save Your Boy, Assassin Hunter 2020, Stealing Run, Fly Skater 2020…